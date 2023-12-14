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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Владимир Путин прокомментировал рост националистических настроений в мире

Владимир Путин прокомментировал рост националистических настроений в мире

14 декабря 2023, 12:07
Фото: kremlin.ru
Президент отметил значимость межконфессионального и межнационального согласия среди россиян.

По мнению президента, в мире растут различные виды национализма. Речь идет о таких проявлениях нетерпимости как антисемитизм, исламофобия и русофобия. Путин также подчеркнул, что согласно последним исследованиям ВЦИОМ 96% граждан РФ считают межнациональное и межконфессиональное согласие — важными.

«96% населения нашей страны считают огромным конкурентным преимуществом ее многоконфессиональность и многонациональность. Что касается национализма — антисемитизма, исламофобии, русофобии — они действительно имеют тенденцию роста. Это связано с тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Посмотрите на пример Газы», — заявил президент.

Глава государства отметил, что в мире растет количество людей, придерживающихся радикальных взглядов. За этим, по его мнению, стоят «определенные элиты».

«Растёт количество людей, думающих радикально, — это результат политики определённых элит», — сказал Путин.
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