Владимир Путин прокомментировал рост националистических настроений в мире

По мнению президента, в мире растут различные виды национализма. Речь идет о таких проявлениях нетерпимости как антисемитизм, исламофобия и русофобия. Путин также подчеркнул, что согласно последним исследованиям ВЦИОМ 96% граждан РФ считают межнациональное и межконфессиональное согласие — важными.