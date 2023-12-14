Владимир Путин прокомментировал рост националистических настроений в мире

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По мнению президента, в мире растут различные виды национализма. Речь идет о таких проявлениях нетерпимости как антисемитизм, исламофобия и русофобия. Путин также подчеркнул, что согласно последним исследованиям ВЦИОМ 96% граждан РФ считают межнациональное и межконфессиональное согласие — важными.
«96% населения нашей страны считают огромным конкурентным преимуществом ее многоконфессиональность и многонациональность. Что касается национализма — антисемитизма, исламофобии, русофобии — они действительно имеют тенденцию роста. Это связано с тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Посмотрите на пример Газы», — заявил президент.
Глава государства отметил, что в мире растет количество людей, придерживающихся радикальных взглядов. За этим, по его мнению, стоят «определенные элиты».
«Растёт количество людей, думающих радикально, — это результат политики определённых элит», — сказал Путин.