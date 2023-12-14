Владимир Путин назвал Татарстан хорошим примером для всей страны

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии и большой пресс-конференции объяснил, почему саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани. Он также похвалил действующего и предыдущего главу республики Татарстан Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева за успешное развитие региона.
«Татарстан просто развивается хорошо», — объяснил он, добавив что уровень внутренней культуры народа республики поражает, — сказал глава государства.
Президент назвал выстраивание межконфессиональных отношений в Татарстане хорошим примером для всей страны, добавив, что в прошлом Казань приняла много крупных международных мероприятий.
Напомним, В Уфе саммиты ШОС и БРИКС проходили летом 2015 года.