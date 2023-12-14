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Владимир Путин объяснил, почему саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани

Владимир Путин назвал Татарстан хорошим примером для всей страны

14 декабря 2023, 11:41
Фото: 1MI

Владимир Путин объяснил, почему саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани

Президент также отметил заслуги руководства региона.

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии и большой пресс-конференции объяснил, почему саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани. Он также похвалил действующего и предыдущего главу республики Татарстан Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева за успешное развитие региона.

«Татарстан просто развивается хорошо», — объяснил он, добавив что уровень внутренней культуры народа республики поражает, — сказал глава государства.

Президент назвал выстраивание межконфессиональных отношений в Татарстане хорошим примером для всей страны, добавив, что в прошлом Казань приняла много крупных международных мероприятий.

Напомним, В Уфе саммиты ШОС и БРИКС проходили летом 2015 года.

#Общество#Путин#Новости Башкирии#Казань#БРИКС#Татарстан#ШОС#Азамат Нухов
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