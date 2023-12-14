Владимир Путин назвал Татарстан хорошим примером для всей страны

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии и большой пресс-конференции объяснил, почему саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани. Он также похвалил действующего и предыдущего главу республики Татарстан Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева за успешное развитие региона.