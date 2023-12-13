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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление

Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление

13 декабря 2023, 09:58
Фото: Midjourney
О уникальном метеорном потоке Геминиды сообщает уфимский планетарий

В ночь с 13 на 14 декабря жителям Башкирии предоставится возможность стать свидетелями астрономического явления — пика метеорного дождя Геминиды. Об этом сообщает пресс-служба уфимского планетария.

Геминиды являются самым обильным и зрелищным метеорным потоком, который иногда перебивает яркий метеорный поток Персеиды в августе. Он получил свое название от созвездия Близнецов (Gemini).

Чтобы наблюдение было наиболее продуктивным, рекомендуется выбирать места с минимальным световым загрязнением, такие как загородные зоны, ведь при таких условиях открывается шанс заметить свыше 50 метеоров в час.

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