Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В ночь с 13 на 14 декабря жителям Башкирии предоставится возможность стать свидетелями астрономического явления — пика метеорного дождя Геминиды. Об этом сообщает пресс-служба уфимского планетария.
Геминиды являются самым обильным и зрелищным метеорным потоком, который иногда перебивает яркий метеорный поток Персеиды в августе. Он получил свое название от созвездия Близнецов (Gemini).
Чтобы наблюдение было наиболее продуктивным, рекомендуется выбирать места с минимальным световым загрязнением, такие как загородные зоны, ведь при таких условиях открывается шанс заметить свыше 50 метеоров в час.