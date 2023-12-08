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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Власти Башкирии высказались о бездомных

Бездомные бредут в тепло. Сколько таких людей в Уфе?

8 декабря 2023, 13:01
Фото: Midjourney

Власти Башкирии высказались о бездомных

Бездомные живут гораздо меньше, чем обычные люди.

В министерстве труда, семьи и соцзащиты назвали примерное количество бомжей в Уфе.

Мы рассказывали историю о том, как бездомного Вячеслава, казалось бы, спасли от участи жить бездомным. Однако он вернулся на остановку «Театр кукол».

Каждый год в Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства обращаются от 700 до 1000 бездомных и лиц, испытывающих жизненные трудности. Половине из них приходилось отбывать наказание в виде лишения свободы.

Также в ведомстве отметили, что 12% людей в таком положении имеют высшее образование. Но бездомные в среднем имеют на 16 лет меньшую продолжительность жизни, чем обычные люди.

— Что касается точно численности, то такой статистики ни у кого нет, — ответили нам в пресс-службе минтруда. — В в Уфе бездомных может быть от 1000 до 3000 человек.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Минтруд
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