Бездомные бредут в тепло. Сколько таких людей в Уфе?

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В министерстве труда, семьи и соцзащиты назвали примерное количество бомжей в Уфе.
Мы рассказывали историю о том, как бездомного Вячеслава, казалось бы, спасли от участи жить бездомным. Однако он вернулся на остановку «Театр кукол».
Каждый год в Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства обращаются от 700 до 1000 бездомных и лиц, испытывающих жизненные трудности. Половине из них приходилось отбывать наказание в виде лишения свободы.
Также в ведомстве отметили, что 12% людей в таком положении имеют высшее образование. Но бездомные в среднем имеют на 16 лет меньшую продолжительность жизни, чем обычные люди.
— Что касается точно численности, то такой статистики ни у кого нет, — ответили нам в пресс-службе минтруда. — В в Уфе бездомных может быть от 1000 до 3000 человек.