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Минтруд Башкирии

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2025
Заманчивые предложения будут приходить уфимкам через «ГосУслуги»
22 января, 09:36
2024
Новые модульные центры занятости населения появятся в Башкирии
9 апреля 2024, 10:58
Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках
Это уже 3 случай манипуляций с её именем.
5 февраля 2024, 08:54
«Бездушная норма»: Ленара Иванова рассказала о девушке, переведённой в интернат
Чиновница рассказала о судьбе девушки, которую перевели в психоневрологический интернат.
22 января 2024, 11:10
«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Ленара Иванова призвала пользователей сохранять бдительность.
11 января 2024, 11:47
2023
Стало известно на сколько в Башкирии увеличат прожиточный минимум в 2024 году
25 декабря 2023, 09:01
Бездомные бредут в тепло. Сколько таких людей в Уфе?
Бездомные живут гораздо меньше, чем обычные люди.
8 декабря 2023, 13:01
Кадровый голод в Башкирии охватил медицину: не хватает врачей, фельдшеров, водителей
18 ноября 2023, 05:24
Министерство труда сделало важное заявление для жителей Башкирии
Нас ожидают длительные выходные.
24 октября 2023, 16:45
Жителей Башкирии ждут длинные выходные
Проект постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2023 году публикует Министерство труда и социальной защиты населения.
18 октября 2023, 03:51
Минтруд Башкирии назвал самые «напряженные» районы республики
Региональный Минтруд обнародовал данные статистики по числу незанятых на одну вакансию в муниципалитетах Башкортостана.
8 октября 2023, 12:28
Минтруд хочет отменить решение о повышении прожиточного минимума в Башкирии
Проект нового постановления правительства появился на сайте министерства труда.
4 октября 2023, 06:27
Выявлен самый безработный город Башкирии
Минтруд Башкирии провёл исследования и оценил уровень безработицы по регину. Стали известны данные по состоянию на начало осени.
30 сентября 2023, 06:41
Глава Минтруда Башкирии прокомментировала свое высказывание о «качественных детях»
Ранее на главу Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики обрушился шквал критики за её высказывания о поздней беременности.
16 сентября 2023, 19:09
Назван самый безработный район Уфы
Ведомство изучило уровень безработицы в столице Башкирии и привело подробную статистику.
6 сентября 2023, 08:29

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