Мужчина который заживо гнил на остановке сбежал из больницы и снова лежит посреди Уфы

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Mkset не так давно публиковал историю о мужчине без определенного места жительства, мимо которого не смогла пройти местная жительница Диана. Она обратилась к нам с просьбой о помощи и до сих пор переживает о судьбе бездомного, который жил не вставая с остановки «Театр Кукол». Подробная история, казалось бы со счастливым концом, размещена здесь. Но хорошего конца у нее, судя по всему, пока не случилось.
История Вячеслава, так сам мужчина представился в центре помощи лицам БОМЖ на Колгуевской, привлекла не только сердобольную уфимку Диану. Если она переживала о самом Вячеславе и о том выживет ли он, то многие уфимцы смотрели на проблему с несколько другой точки зрения. Так они жаловались властям на то что он лежит на остановке, справляет под себя нужду и нередко оголяет интимные части тела, пусть и для похода в туалет, лицезреющим эту картину от этого не легче.
Неожиданно для нашей редакции Вячеслав снова появился в «родных краях». Об этом сообщила нам все та же Диана, заметившая его на прежнем месте. В социальных сетях пишут, что Вячеслава видели на Юрюзани. И так, то тут то там появляется он со слов очевидцев уже неделю.
Напомним, что у Вячеслава были серьезные проблемы со здоровьем. Уже тогда он не мог вставать и даже нужду справлял под себя. Специалисты центра БОМЖ отправили его в больницу, где стал известен неутишительный прогноз — ноги или их часть, из-за гангрены, вероятнее всего придется ампутировать. Информацию о том какую помощь уже успели оказать Вячеславу в больнице Mkset запросил в пресс-службе Минздрава.
Исполняющий обязанности руководителя ГБУ РКСЦ (того самого центра помощи лицам БОМЖ) Азамат Зиннуров подтвердил Mkset, что Вячеслав действительно сбежал из больницы, и предположил, что у мужчины есть некие отклонения, с которыми ему стоило бы показаться в профильном учреждении, однако сделать это против его воли невозможно без решения суда. Кто будет заниматься этими процедурными вопросами неясно.
Мы также обратились в министерство семьи, труда и соцзащиты, чтобы понять какая судьба ждет дальше Вячеслава и возможно ли в принципе выйти из этого «заколдованного круга». Фактически, в центре Уфы, живой человек гниет, справляет под себя нужду, при этом не понимая, что нуждается в помощи.
Похоже сейчас точно известно лишь одно: чтобы ему могли помочь в принудительном порядке, он должен проявить агрессию и стать опасным для общества. Но он не делает ни того, ни другого.
Мы продолжаем следить за историей Вячеслава. Если у вас есть новость, вы стали свидетелем несправедливости, у вас есть важные фото или видео — напишите нам в телеграм-бот. Это конфиденциально и безопасно.