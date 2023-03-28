Мужчина который заживо гнил на остановке сбежал из больницы и снова лежит посреди Уфы

История Вячеслава, так сам мужчина представился в центре помощи лицам БОМЖ на Колгуевской, привлекла не только сердобольную уфимку Диану. Если она переживала о самом Вячеславе и о том выживет ли он, то многие уфимцы смотрели на проблему с несколько другой точки зрения. Так они жаловались властям на то что он лежит на остановке, справляет под себя нужду и нередко оголяет интимные части тела, пусть и для похода в туалет, лицезреющим эту картину от этого не легче.