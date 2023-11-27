В Башкирии заболеваемость респираторными инфекциями за неделю выросла на 60%

Специалисты Управления проводят выездные обследования школ и детсадов с целью контроля за проведением «утренних фильтров». На сегодняшний день обследовано 81 образовательное учреждение. Так, в 20% случаев термометрия проводится выборочно либо не проводится совсем. «Нарушителям» выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.