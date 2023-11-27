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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Заболеваемость ОРИ среди школьников в Башкирии за неделю выросла на 60%

В Башкирии заболеваемость респираторными инфекциями за неделю выросла на 60%

27 ноября 2023, 06:22
Фото: Midjourney

Заболеваемость ОРИ среди школьников в Башкирии за неделю выросла на 60%

Эпидемиологическую обстановку в республике прокомментировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Башкирии за неделю число заболевших острыми респираторными инфекциями среди школьников 7-14 лет возросло на 60%. По оценкам специалистов ведомства, пик заболеваемости придется на конец декабря — начало февраля.

Специалисты Управления проводят выездные обследования школ и детсадов с целью контроля за проведением «утренних фильтров». На сегодняшний день обследовано 81 образовательное учреждение. Так, в 20% случаев термометрия проводится выборочно либо не проводится совсем. «Нарушителям» выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

#Общество#Роспотребнадзор#Школа#Школьники#ОРВИ#Азамат Нухов#Заболеваемость#Роспотребнадзор Башкирии
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