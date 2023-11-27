В Башкирии заболеваемость респираторными инфекциями за неделю выросла на 60%

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Башкирии за неделю число заболевших острыми респираторными инфекциями среди школьников 7-14 лет возросло на 60%. По оценкам специалистов ведомства, пик заболеваемости придется на конец декабря — начало февраля.
Специалисты Управления проводят выездные обследования школ и детсадов с целью контроля за проведением «утренних фильтров». На сегодняшний день обследовано 81 образовательное учреждение. Так, в 20% случаев термометрия проводится выборочно либо не проводится совсем. «Нарушителям» выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.