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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Названо среднее число новорожденных у разных национальностей в Башкирии

Удмурты, башкиры и узбеки: дети каких национальностей рождались в Башкирии чаще всего

27 ноября 2023, 05:02
Фото: 1MI

Названо среднее число новорожденных у разных национальностей в Башкирии

Данные статистики публикует Башстат.

Названо среднее число новорожденных в Башкирии у представителей разных национальностей. Отмечается, что для проведения подсчетов были использованы данные последней Всероссийской переписи населения.

Так, по данным статистики, в Башкирии на свет появилось 2 058 детей-удмуртов, 1 943 марийцев, 1 927 таджиков и 1 919 чувашей. На мордву приходится 1 886 детей, башкир — 1 701, узбеков — 1 675, украинцев — 1657, татар — 1 563, армян — 1 553 и русских — 1 373.

Ранее Башстат назвал муниципалитеты республики, где по итогам девяти месяцев 2023 года был зарегистрирован наиболее низкий уровень рождаемости. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь. Всего же за указанный период в республике на свет появилось 27 023 ребенка — 13 853 мальчика и 13 170 девочек.

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#Общество#Рождаемость#Национальности#Азамат Нухов
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