Удмурты, башкиры и узбеки: дети каких национальностей рождались в Башкирии чаще всего

Ранее Башстат назвал муниципалитеты республики, где по итогам девяти месяцев 2023 года был зарегистрирован наиболее низкий уровень рождаемости. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь. Всего же за указанный период в республике на свет появилось 27 023 ребенка — 13 853 мальчика и 13 170 девочек.