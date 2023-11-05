Почему в Башкирии снижается рождаемость: известны причины

В 2022 году в регионе появилось 36 142 новорожденных, что на 3 294 ребенка или 8,4% меньше, чем в 2021 году. Уровень рождаемости в Башкирии составил 8,8 на 1 000 человек населения, что ниже среднего уровня по всей России (8,9).