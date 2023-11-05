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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Башкирии объяснили причины спада рождаемости

Почему в Башкирии снижается рождаемость: известны причины

5 ноября 2023, 04:34
Фото: 1MI

В Башкирии объяснили причины спада рождаемости

Министерства труда и социальной защиты республики опубликован документ, в котором указаны факторы, влияющие на снижение рождаемости в регионе.

В Башкирии отмечается ухудшение показателей рождаемости. В документе, опубликованном на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты республики, указаны факторы, влияющие на данную проблему.

В 2022 году в регионе появилось 36 142 новорожденных, что на 3 294 ребенка или 8,4% меньше, чем в 2021 году. Уровень рождаемости в Башкирии составил 8,8 на 1 000 человек населения, что ниже среднего уровня по всей России (8,9).

Ведомство объяснило, что снижение рождаемости связано с уменьшением численности молодежи в репродуктивном возрасте (20-29 лет) из-за низкой численности замещающих поколений. Кроме того, влияние оказал фактор пандемии.

Ранее Mkset сообщал в каких муниципалитетах Башкирии зарегистрирован спад рождаемости. Так, наиболее низкие показатели были зарегистрированы в Федоровском районе Башкирии (коэффициент — 5,3 на 1 000 человек), Агидели (6,1), Салавате (6,9), Ермекеевском (6,2) и Белебеевском (6,2) районах республики.

#Общество#Башкирия#Рождаемость#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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