Почему в Башкирии снижается рождаемость: известны причины

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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В Башкирии отмечается ухудшение показателей рождаемости. В документе, опубликованном на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты республики, указаны факторы, влияющие на данную проблему.
В 2022 году в регионе появилось 36 142 новорожденных, что на 3 294 ребенка или 8,4% меньше, чем в 2021 году. Уровень рождаемости в Башкирии составил 8,8 на 1 000 человек населения, что ниже среднего уровня по всей России (8,9).
Ведомство объяснило, что снижение рождаемости связано с уменьшением численности молодежи в репродуктивном возрасте (20-29 лет) из-за низкой численности замещающих поколений. Кроме того, влияние оказал фактор пандемии.
Ранее Mkset сообщал в каких муниципалитетах Башкирии зарегистрирован спад рождаемости. Так, наиболее низкие показатели были зарегистрированы в Федоровском районе Башкирии (коэффициент — 5,3 на 1 000 человек), Агидели (6,1), Салавате (6,9), Ермекеевском (6,2) и Белебеевском (6,2) районах республики.