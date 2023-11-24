Аэропорт Уфа и Аэрофлот «переводят друг на друга стрелки» из-за застрявшего самолёта

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Авиакомпания «Аэрофлот» и аэропорт «Уфа» не пришли к единому мнению о причинах неудачного приземления самолёта.
Вчера Airbus A320, прилетевший в Уфу из Москвы, устроил «дрифт» на взлётно-посадочной полосе, а затем застрял.
Первыми официальный комментарий дали в пресс-службе уфимской воздушной гавани. Там сказали, что пилот самолёта сам решил выехать со взлётно-посадочной полосы на грунт и призвал на помощь буксир. Там отметили, что аэропорт «Уфа» постоянно поддерживает элементы лётного поля в нормальных условиях. Несмотря на плохие погодные условия, прокомментировали в аэропорту, условия торможения и коэффициент сцепления были пригодны для нормального приземления.
Однако в «Аэрофлоте» оказались не согласны с выводами уфимских коллег. В пресс-службе прямо сказали — «Аэропорт „Уфа“ не обеспечил достаточный коэффициент сцепления». И поэтому командир судна запросил буксировочный тягач у аэропорта, чтобы самолёт не начал скользить при движении к стоянке.
Вечером самолёт выполнил обратный рейс в Москву.