Аэропорт Уфа и Аэрофлот «переводят друг на друга стрелки» из-за застрявшего самолёта

Первыми официальный комментарий дали в пресс-службе уфимской воздушной гавани. Там сказали, что пилот самолёта сам решил выехать со взлётно-посадочной полосы на грунт и призвал на помощь буксир. Там отметили, что аэропорт «Уфа» постоянно поддерживает элементы лётного поля в нормальных условиях. Несмотря на плохие погодные условия, прокомментировали в аэропорту, условия торможения и коэффициент сцепления были пригодны для нормального приземления.