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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Устанавливаются причины аварии на взлётно-посадочной полосе в аэропорте «Уфа»

Аэропорт Уфа и Аэрофлот «переводят друг на друга стрелки» из-за застрявшего самолёта

24 ноября 2023, 07:22
Фото: 1MI

Устанавливаются причины аварии на взлётно-посадочной полосе в аэропорте «Уфа»

Одни взваливают вину на других.

Авиакомпания «Аэрофлот» и аэропорт «Уфа» не пришли к единому мнению о причинах неудачного приземления самолёта.

Вчера Airbus A320, прилетевший в Уфу из Москвы, устроил «дрифт» на взлётно-посадочной полосе, а затем застрял.

Первыми официальный комментарий дали в пресс-службе уфимской воздушной гавани. Там сказали, что пилот самолёта сам решил выехать со взлётно-посадочной полосы на грунт и призвал на помощь буксир. Там отметили, что аэропорт «Уфа» постоянно поддерживает элементы лётного поля в нормальных условиях. Несмотря на плохие погодные условия, прокомментировали в аэропорту, условия торможения и коэффициент сцепления были пригодны для нормального приземления.

Однако в «Аэрофлоте» оказались не согласны с выводами уфимских коллег. В пресс-службе прямо сказали — «Аэропорт „Уфа“ не обеспечил достаточный коэффициент сцепления». И поэтому командир судна запросил буксировочный тягач у аэропорта, чтобы самолёт не начал скользить при движении к стоянке.

Вечером самолёт выполнил обратный рейс в Москву.

#Происшествия#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Аэрофлот#Идэль Гумеров
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