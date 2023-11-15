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Налоговая служба подала в суд на регионального оператора в Башкирии

Отголоски мусорной войны: в Башкирии налоговики хотят признать регоператора банкротом

15 ноября 2023, 13:39
Фото: 1MI

Налоговая служба подала в суд на регионального оператора в Башкирии

На фирму накинулись несколько органов.

Башкирское УФАС хочет признать «Дюртюлимелиоводстрой» банкротом из-за задолженности в 15 млн рублей.

Летом в нескольких районах северо-запада Башкирии объявили режим ЧС из-за мусорной катастрофы — почти месяц отходы не вывозились из нескольких городов, потому что «Дюртюлимелиоводстрой» отстранили от этого. В организации считали, что всему виной — искусственно созданные юридические препоны. Дошло до того, что в Янаульском районе работников «Дюртюлимелиоводстрой» силой заставили покинуть мусорный полигон. В компании это назвали рейдерским захватом.

Осенью временным оператором северных районов стала фирма «Эко-сити».

Эхо мусорной войны: «Эко-Сити» ищет подрядчика для сбора мусора в районах Башкирии
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По мнению налоговой службы, «Дюртюлимелиоводстрой» имеет долги около 15 млн рублей. По данным РБК-Уфа, ранее в суд на компанию подало министерство экологии. В ведомстве считают, что оператор использовал средства, полученные из бюджета, не по назначению. Также чиновники считают, что компания предоставила неполные сведения о своих долгах. Речь идёт о 52 млн рублей.

Мусорная реформа сказывается и на жителях республики — в одном из районов администрации пришлось пойти на открытое собрание с участием чиновников, но что-то пошло не так.

#Общество#Мусорная реформа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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