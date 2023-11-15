Отголоски мусорной войны: в Башкирии налоговики хотят признать регоператора банкротом

Летом в нескольких районах северо-запада Башкирии объявили режим ЧС из-за мусорной катастрофы — почти месяц отходы не вывозились из нескольких городов, потому что «Дюртюлимелиоводстрой» отстранили от этого. В организации считали, что всему виной — искусственно созданные юридические препоны. Дошло до того, что в Янаульском районе работников «Дюртюлимелиоводстрой» силой заставили покинуть мусорный полигон. В компании это назвали рейдерским захватом.