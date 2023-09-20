Эхо мусорной войны: «Эко-Сити» ищет подрядчика для сбора мусора в районах Башкирии

Требования к подрядчику включают следующие условия: строго следовать заданному графику вывоза отходов и осуществлять вывоз только в указанные места. При этом подрядчик обязан обеспечить собственные мусоровозы и оплатить установку спутниковой навигации для этих транспортных средств. Кроме того, компания должна хранить данные о передвижениях мусоровозов в течение трех лет. Перевозка мусора сверх установленных норм не допускается, чтобы избежать вываливания отходов на дороге. Жалобы от пользователей услуг должны быть рассмотрены в течение одного рабочего дня, и на них следует предоставить обоснованный ответ регулирующему органу. Подрядчик также обязан предоставлять фотоотчет о выполненной работе.