Эхо мусорной войны: «Эко-Сити» ищет подрядчика для сбора мусора в районах Башкирии

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Региональный мусорный оператор «Эко-Сити» ищет подрядчика для вывоза мусора в северных района Башкортостана. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.
В настоящий момент Эко-Сити является временным регоператором в зоне 2, куда входят в том числе северные районы республики. Компания стала обслуживать эти территории после отстранения от работы экс-регоператора Дюртюлимелиоводстрой.
Контракт рассчитан на 9 месяцев до середины июля 2024 года. Его стоимость составит 719,9 миллиона рублей. Из документов следует, что наибольшее количество мусора скапливается в Нефтекамске, где образовывается до 307,2 тысячи кубометров отходов.
Требования к подрядчику включают следующие условия: строго следовать заданному графику вывоза отходов и осуществлять вывоз только в указанные места. При этом подрядчик обязан обеспечить собственные мусоровозы и оплатить установку спутниковой навигации для этих транспортных средств. Кроме того, компания должна хранить данные о передвижениях мусоровозов в течение трех лет. Перевозка мусора сверх установленных норм не допускается, чтобы избежать вываливания отходов на дороге. Жалобы от пользователей услуг должны быть рассмотрены в течение одного рабочего дня, и на них следует предоставить обоснованный ответ регулирующему органу. Подрядчик также обязан предоставлять фотоотчет о выполненной работе.
С середины октября новый подрядчик должен начать обслуживать следующие территории: города Нефтекамск и Агидель, а также Бураевский, Калтасинский, Мишкинский, Краснокамский, Илишевский, Татышлинский, Бирский, Аскинский, Дюртюлинский, Шевченковский сельсовет Мелеузовского района, и Караидельский районы. Подрядчика, с которым будет заключен контракт, выберут в начале октября.
Ранее Mkset сообщал как неизвестные силой выводили сотрудников регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» с полигонов ТКО и блокировали доступ для компании.