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Updated Сегодня, 06:18

Эхо мусорной войны: «Эко-Сити» ищет подрядчика для сбора мусора в районах Башкирии

Эхо мусорной войны: «Эко-Сити» ищет подрядчика для сбора мусора в районах Башкирии

20 сентября 2023, 06:16
Фото: 1MI
Информация о необходимости нахождения нового исполнителя появилась на сайте госзакупок.

Региональный мусорный оператор «Эко-Сити» ищет подрядчика для вывоза мусора в северных района Башкортостана. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.

В настоящий момент Эко-Сити является временным регоператором в зоне 2, куда входят в том числе северные районы республики. Компания стала обслуживать эти территории после отстранения от работы экс-регоператора Дюртюлимелиоводстрой.

Контракт рассчитан на 9 месяцев до середины июля 2024 года. Его стоимость составит 719,9 миллиона рублей. Из документов следует, что наибольшее количество мусора скапливается в Нефтекамске, где образовывается до 307,2 тысячи кубометров отходов.

Требования к подрядчику включают следующие условия: строго следовать заданному графику вывоза отходов и осуществлять вывоз только в указанные места. При этом подрядчик обязан обеспечить собственные мусоровозы и оплатить установку спутниковой навигации для этих транспортных средств. Кроме того, компания должна хранить данные о передвижениях мусоровозов в течение трех лет. Перевозка мусора сверх установленных норм не допускается, чтобы избежать вываливания отходов на дороге. Жалобы от пользователей услуг должны быть рассмотрены в течение одного рабочего дня, и на них следует предоставить обоснованный ответ регулирующему органу. Подрядчик также обязан предоставлять фотоотчет о выполненной работе.

С середины октября новый подрядчик должен начать обслуживать следующие территории: города Нефтекамск и Агидель, а также Бураевский, Калтасинский, Мишкинский, Краснокамский, Илишевский, Татышлинский, Бирский, Аскинский, Дюртюлинский, Шевченковский сельсовет Мелеузовского района, и Караидельский районы. Подрядчика, с которым будет заключен контракт, выберут в начале октября.

Ранее Mkset сообщал как неизвестные силой выводили сотрудников регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» с полигонов ТКО и блокировали доступ для компании.

#Общество#Башкирия#Свалка мусора#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вывоз мусора#Виалина Ахсанова
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