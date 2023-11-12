Устроили скандал: в аэропорту Уфы назвали причину семичасовой задержки авиарейса

Самолет, выполнявший рейс Уфа — Минеральные воды вылетел из международного аэропорта Уфы 11 ноября с опозданием в семь часов. По данным на онлайн-табло уфимского авиаузла, вылет состоялся в 23:19, изначально же самолет должен был влететь еще в 16:00.