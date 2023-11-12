Устроили скандал: в аэропорту Уфы назвали причину семичасовой задержки авиарейса

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Самолет, выполнявший рейс Уфа — Минеральные воды вылетел из международного аэропорта Уфы 11 ноября с опозданием в семь часов. По данным на онлайн-табло уфимского авиаузла, вылет состоялся в 23:19, изначально же самолет должен был влететь еще в 16:00.
Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев, пассажирам называли разные причины, по которым самолет якобы задерживается. Недовольные пассажиры устроили в аэропорту скандал с требованием ускорить вылет либо отправить их другим маршрутом.
«Сначала говорили, что задержался по прилёту, потом, что грузят сендвичи, потом, что по техническим причинам», — сообщил очевидец.
Как выяснилось позднее, рейс был задержан из-за технической неисправности — у самолета перегорела одна из фар.