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Рейс из аэропорта Уфы задержали на семь часов из-за технической неисправности

Устроили скандал: в аэропорту Уфы назвали причину семичасовой задержки авиарейса

12 ноября 2023, 05:20
Фото: 1MI

Рейс из аэропорта Уфы задержали на семь часов из-за технической неисправности

По словам пассажиров, после того, как они устроили скандал из-за многочасовой задержки рейса, им предложили получить питание, — сообщает телеканал UTV.

Самолет, выполнявший рейс Уфа — Минеральные воды вылетел из международного аэропорта Уфы 11 ноября с опозданием в семь часов. По данным на онлайн-табло уфимского авиаузла, вылет состоялся в 23:19, изначально же самолет должен был влететь еще в 16:00.

Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев, пассажирам называли разные причины, по которым самолет якобы задерживается. Недовольные пассажиры устроили в аэропорту скандал с требованием ускорить вылет либо отправить их другим маршрутом.

«Сначала говорили, что задержался по прилёту, потом, что грузят сендвичи, потом, что по техническим причинам», — сообщил очевидец.

Как выяснилось позднее, рейс был задержан из-за технической неисправности — у самолета перегорела одна из фар.

#Общество#Происшествия#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолеты#Самолет#Задержка рейса#Азамат Нухов#Рейс
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