В Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.
«Блогера Аяза Шабутдинова задержали в съемной квартире в Москве. Он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов», — сообщил собеседник информагентства.
По информации на сайте Шабутдинова, он является основателем Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Так, на его сайте пользователям предлагаются различные курсы и вебинары, посвященные тому, как увеличить доход и открыть свой бизнес.
Помимо этого, Шабутдинов также активно ведет свои соцсети, где также рассказывает о бизнес-стратегиях и попутно демонстрирует свой образ жизни: элитные иномарки, путешествия и бизнес-джеты. На страницу блогера в Instagram* подписано 1,9 млн пользователей.
* — (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены)