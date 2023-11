В Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова

По информации на сайте Шабутдинова, он является основателем Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Так, на его сайте пользователям предлагаются различные курсы и вебинары, посвященные тому, как увеличить доход и открыть свой бизнес.