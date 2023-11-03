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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 11:11

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова

3 ноября 2023, 10:42
Фото: Аяз Шабутдинов// VK.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

«Блогера Аяза Шабутдинова задержали в съемной квартире в Москве. Он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов», — сообщил собеседник информагентства.

По информации на сайте Шабутдинова, он является основателем Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Так, на его сайте пользователям предлагаются различные курсы и вебинары, посвященные тому, как увеличить доход и открыть свой бизнес.

Помимо этого, Шабутдинов также активно ведет свои соцсети, где также рассказывает о бизнес-стратегиях и попутно демонстрирует свой образ жизни: элитные иномарки, путешествия и бизнес-джеты. На страницу блогера в Instagram* подписано 1,9 млн пользователей.

* — (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены)

#Общество#Бизнес#Мошенничество#Задержание#Азамат Нухов#Правоохранительные органы
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