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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Башкирии потеплеет до +10 градусов

В Башкирии потеплеет до +10 градусов

29 октября 2023, 04:35
Фото: Midjourney
Однако погода останется влажной и ветреной.

Сегодня, 29 октября, в республике синоптики Башгидрометцентра прогнозируют мокрый снег и дождь. В северо-восточных районах возможен гололед на дорогах. Ветер умеренный, однако местами возможны порывы до сильно. Несмотря на это, в южный районах республики днем возможно потепление до +10 градусов, в среднем синоптики прогнозируют от 0 до +5 градусов.

Постепенно температура воздуха будет падать. Так, 30 октября, ночью и днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

В последний день октября синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами возможно отложение мокрого снега на проводах и деревья, на отдельных участках дорог — гололедица. Ночью температура за окном упадет до -6 градусов, а днем поднимается до 0…+5 градусов.

#Общество#Элина Сайфранова#Погода#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Холодная погода
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