В Башкирии потеплеет до +10 градусов

Сегодня, 29 октября, в республике синоптики Башгидрометцентра прогнозируют мокрый снег и дождь. В северо-восточных районах возможен гололед на дорогах. Ветер умеренный, однако местами возможны порывы до сильно. Несмотря на это, в южный районах республики днем возможно потепление до +10 градусов, в среднем синоптики прогнозируют от 0 до +5 градусов.