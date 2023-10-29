В Башкирии потеплеет до +10 градусов

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Published Сегодня, 04:35
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Сегодня, 29 октября, в республике синоптики Башгидрометцентра прогнозируют мокрый снег и дождь. В северо-восточных районах возможен гололед на дорогах. Ветер умеренный, однако местами возможны порывы до сильно. Несмотря на это, в южный районах республики днем возможно потепление до +10 градусов, в среднем синоптики прогнозируют от 0 до +5 градусов.
Постепенно температура воздуха будет падать. Так, 30 октября, ночью и днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.
В последний день октября синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами возможно отложение мокрого снега на проводах и деревья, на отдельных участках дорог — гололедица. Ночью температура за окном упадет до -6 градусов, а днем поднимается до 0…+5 градусов.