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Posted Вчера, 07:02

Published Вчера, 07:02

Modified Вчера, 07:16

Updated Вчера, 07:16

Массовые проверки пройдут в квартирах жителей Уфы

Массовые проверки пройдут в квартирах жителей Уфы

26 октября 2023, 07:02
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-центре БашРТС.

Сотрудники ООО «Городская абонентская служба» продолжают проверку счетчиков тепла и горячей воды в Уфе. Обходы будут проводиться до 23 ноября текущего года, как сообщили в «БашРТС».

Основная задача сотрудников — снять контрольные показания ИПУ ГВС, проверить их состояние и установить пломбы, а также выявить факты вмешательства в работоспособность приборов. После проведенных проверок будет составлен акт о проделанной работе. Жителей Уфы просят быть внимательными и готовыми к проверкам.

Жителям Уфы следует быть бдительными, когда сотрудники приходят в их дома для проведения проверок. Важно отметить, что у этих сотрудников должно быть при себе личное удостоверение с фотографией и печатью, а также заявка от «БашРТС» с указанием списка адресов домов.

#Общество#Город#Проверка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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