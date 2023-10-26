Массовые проверки пройдут в квартирах жителей Уфы

Posted Вчера, 07:02
Published Вчера, 07:02
Modified Вчера, 07:16
Updated Вчера, 07:16
Сотрудники ООО «Городская абонентская служба» продолжают проверку счетчиков тепла и горячей воды в Уфе. Обходы будут проводиться до 23 ноября текущего года, как сообщили в «БашРТС».
Основная задача сотрудников — снять контрольные показания ИПУ ГВС, проверить их состояние и установить пломбы, а также выявить факты вмешательства в работоспособность приборов. После проведенных проверок будет составлен акт о проделанной работе. Жителей Уфы просят быть внимательными и готовыми к проверкам.
Жителям Уфы следует быть бдительными, когда сотрудники приходят в их дома для проведения проверок. Важно отметить, что у этих сотрудников должно быть при себе личное удостоверение с фотографией и печатью, а также заявка от «БашРТС» с указанием списка адресов домов.