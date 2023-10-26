Массовые проверки пройдут в квартирах жителей Уфы

Жителям Уфы следует быть бдительными, когда сотрудники приходят в их дома для проведения проверок. Важно отметить, что у этих сотрудников должно быть при себе личное удостоверение с фотографией и печатью, а также заявка от «БашРТС» с указанием списка адресов домов.