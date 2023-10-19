Цены на салфетки и мыло в Башкортостане упали

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Согласно информации от Башстата, в первом месяце осени наблюдался рост цен на непродовольственные товары, который составил 1,14%. Однако, в сентябре цены на товары первой необходимости снизились по сравнению с предыдущим месяцем.
Так, цены на салфетки влажные, туалетное и хозяйственное мыло, жидкие чистящие и моющие средства, туалетную бумагу, а также дезинфицирующие средства для поверхностей упали на 0,8-4,9%.
Ранее Mkset сообщал повышение цен на ряд лекарств. Так за неделю подорожал метамизол натрия, в народе известный как анальгин — на 2,2%. Теперь он стоит 30,03 рубля за 10 таблеток. Следом идут поливитамины, мазь левомеколь, обезболивающие.