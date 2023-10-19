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Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

В Башкирии упали цены на необходимые товары

Цены на салфетки и мыло в Башкортостане упали

19 октября 2023, 03:40
Фото: 1MI

В Башкирии упали цены на необходимые товары

Об этом свидетельствуют данные Башстата

Согласно информации от Башстата, в первом месяце осени наблюдался рост цен на непродовольственные товары, который составил 1,14%. Однако, в сентябре цены на товары первой необходимости снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Так, цены на салфетки влажные, туалетное и хозяйственное мыло, жидкие чистящие и моющие средства, туалетную бумагу, а также дезинфицирующие средства для поверхностей упали на 0,8-4,9%.

Ранее Mkset сообщал повышение цен на ряд лекарств. Так за неделю подорожал метамизол натрия, в народе известный как анальгин — на 2,2%. Теперь он стоит 30,03 рубля за 10 таблеток. Следом идут поливитамины, мазь левомеколь, обезболивающие.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Виалина Ахсанова#Товары для дома
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