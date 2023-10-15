Анальгин и корвалол: как дорожают лекарства в Башкирии?

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Башкирии за неделю подорожал ряд лекарств. Об этом сообщает «Башстат».
В статистическом ведомстве представили обновлённую информацию о том, как меняются цены на потребительские товары. В том числе — на лекарства.
Больше всех за неделю подорожал метамизол натрия, в народе известный как анальгин — на 2,2%. Теперь он стоит 30,03 рубля за 10 таблеток. Следом идут поливитамины, мазь левомеколь, обезболивающие. Также вырос в цене корвалол, но всего лишь на 0,1%. В среднем его можно купить за 39 рублей 49 копеек (25 миллилитров).
Подешевели к 9 октября нимесулид и валидол.
Ранее мы рассказывали о том, что впервые с весны в Башкирии подорожало молоко. Сильнее всего выросли в цене помидоры, бананы и апельсины.