Анальгин и корвалол: как дорожают лекарства в Башкирии?

Больше всех за неделю подорожал метамизол натрия, в народе известный как анальгин — на 2,2%. Теперь он стоит 30,03 рубля за 10 таблеток. Следом идут поливитамины, мазь левомеколь, обезболивающие. Также вырос в цене корвалол, но всего лишь на 0,1%. В среднем его можно купить за 39 рублей 49 копеек (25 миллилитров).