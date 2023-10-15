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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Башкирии растут цены на витамины и обезболивающие

Анальгин и корвалол: как дорожают лекарства в Башкирии?

15 октября 2023, 04:52
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

В Башкирии растут цены на витамины и обезболивающие

Ценники меняются на глазах.

В Башкирии за неделю подорожал ряд лекарств. Об этом сообщает «Башстат».

В статистическом ведомстве представили обновлённую информацию о том, как меняются цены на потребительские товары. В том числе — на лекарства.

Больше всех за неделю подорожал метамизол натрия, в народе известный как анальгин — на 2,2%. Теперь он стоит 30,03 рубля за 10 таблеток. Следом идут поливитамины, мазь левомеколь, обезболивающие. Также вырос в цене корвалол, но всего лишь на 0,1%. В среднем его можно купить за 39 рублей 49 копеек (25 миллилитров).

В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств
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Подешевели к 9 октября нимесулид и валидол.

Ранее мы рассказывали о том, что впервые с весны в Башкирии подорожало молоко. Сильнее всего выросли в цене помидоры, бананы и апельсины.

В Башкирии впервые с мая подорожало молоко
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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Лекарства#Инфляция#Идэль Гумеров
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