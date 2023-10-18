Жителей Башкирии ждут длинные выходные

В начале ноября россиян ждет дополнительный выходной. Так, День народного единства в этом году выпадает на субботу — 4 ноября. В связи с этим россиян ждут три выходных дня — с субботу по понедельник (4 — 6 ноября). Также в пятницу, 3 ноября рабочий день перед днем праздника сокращается на один час.