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Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Жителей Башкирии в начале ноября ждут три дня выходных

Жителей Башкирии ждут длинные выходные

18 октября 2023, 03:51
Фото: 1MI

Жителей Башкирии в начале ноября ждут три дня выходных

Проект постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2023 году публикует Министерство труда и социальной защиты населения.

В начале ноября россиян ждет дополнительный выходной. Так, День народного единства в этом году выпадает на субботу — 4 ноября. В связи с этим россиян ждут три выходных дня — с субботу по понедельник (4 — 6 ноября). Также в пятницу, 3 ноября рабочий день перед днем праздника сокращается на один час.

Напомним, что в октябре у жителей Башкирии также был дополнительный выходной 11 октября — в связи с празднованием Дня республики. В рамках праздничных торжеств в Уфе после реконструкции был вновь открыт сад имени С. Аксакова.

Скульптуры и вигвамы: смотрим на сад Аксакова в Уфе после реконструкции
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#Общество#Перенос выходных дней#Выходные дни#Праздники#Азамат Нухов#Минтруд
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