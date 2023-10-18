Жителей Башкирии ждут длинные выходные

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В начале ноября россиян ждет дополнительный выходной. Так, День народного единства в этом году выпадает на субботу — 4 ноября. В связи с этим россиян ждут три выходных дня — с субботу по понедельник (4 — 6 ноября). Также в пятницу, 3 ноября рабочий день перед днем праздника сокращается на один час.
Напомним, что в октябре у жителей Башкирии также был дополнительный выходной 11 октября — в связи с празднованием Дня республики. В рамках праздничных торжеств в Уфе после реконструкции был вновь открыт сад имени С. Аксакова.