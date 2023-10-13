В Минэкологии прокомментировали нападение медведя на женщину в Башкирии

По словам заместителя министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиля Биргулиева, на женщину напала медведица. Она бродила по селу с медвежатами. Подчеркивается, что в такой ситуации дикое животное очень опасно и представляет угрозу для окружающих.