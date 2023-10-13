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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:46

В Минэкологии прокомментировали нападение медведя на женщину в Башкирии

В Минэкологии прокомментировали нападение медведя на женщину в Башкирии

13 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Дикий зверь ранее напал на жительицу Ишимбайского района

Женщина, на которую ранее напал медведь в Ишимбайском районе осталась жива. Однако, по информации министерства, зверь успел нанести телесные повреждения — у пострадавшей сломана рука и поцарапана спина. Также ранее в Минздраве Mkset сообщили, что женщина была госпитализирована.

По словам заместителя министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиля Биргулиева, на женщину напала медведица. Она бродила по селу с медвежатами. Подчеркивается, что в такой ситуации дикое животное очень опасно и представляет угрозу для окружающих.

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В настоящий момент животное убито. Медвежат планируется передать на передержку в Местную общественную организацию «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов».

#Происшествия#Дикая природа#Азамат Нухов#Нападение медведей#Дикие животные
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