В Минэкологии прокомментировали нападение медведя на женщину в Башкирии

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Женщина, на которую ранее напал медведь в Ишимбайском районе осталась жива. Однако, по информации министерства, зверь успел нанести телесные повреждения — у пострадавшей сломана рука и поцарапана спина. Также ранее в Минздраве Mkset сообщили, что женщина была госпитализирована.
По словам заместителя министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиля Биргулиева, на женщину напала медведица. Она бродила по селу с медвежатами. Подчеркивается, что в такой ситуации дикое животное очень опасно и представляет угрозу для окружающих.
В настоящий момент животное убито. Медвежат планируется передать на передержку в Местную общественную организацию «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов».