Преподаватель популярного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
По информации телеграм-канала Mash Batash, утром преподавателю УГНТУ пришло сообщение якобы от ректора, в котором говорилось, что ему следует ожидать письма от министра науки и высшего образования РФ. Через несколько часов «заместитель министра» написал и предупредил, что мошенники хотят получить доступ к данным преподавателя, поэтому для безопасности ему назначат некоего куратора из ФСБ. По традиционной схеме мошенников для сохранности денег их нужно было обналичить.
В конечном итоге наивный мужчина не только отправил свои деньги мошенникам, но и чуть было не взял кредит на полтора миллиона рублей. Остановил преподавателя его брат, вместе они отменили заявку на выдачу кредита и обратились в полицию. Следствие возбудило уголовное дело.
Ранее Mkset сообщал, что телефонный мошенник из Днепра пытался «развести» сотрудницу регионального Минкульта, убеждая, что на нее оформляется кредит, и требовал срочно оформить заем в банке на сумму 500 тысяч рублей. Гражданин Украины притворялся «сотрудником службы безопасности банка» и активно и настойчиво звонил женщине, внушая ей угрозы. Женщина поддалась на манипуляции и действительно отправилась в банк, однако кредит ей не одобрили. Вскоре она догадалась, что чуть не стала жертвой мошенников и пошла в полицию.