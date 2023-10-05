Преподаватель популярного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей

Ранее Mkset сообщал, что телефонный мошенник из Днепра пытался «развести» сотрудницу регионального Минкульта, убеждая, что на нее оформляется кредит, и требовал срочно оформить заем в банке на сумму 500 тысяч рублей. Гражданин Украины притворялся «сотрудником службы безопасности банка» и активно и настойчиво звонил женщине, внушая ей угрозы. Женщина поддалась на манипуляции и действительно отправилась в банк, однако кредит ей не одобрили. Вскоре она догадалась, что чуть не стала жертвой мошенников и пошла в полицию.