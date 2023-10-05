mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Преподаватель популярного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей

Преподаватель популярного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей

5 октября 2023, 15:03
Фото: 1MI
Его пугали от имени замминистра образования, ФСБ и Центробанка.

По информации телеграм-канала Mash Batash, утром преподавателю УГНТУ пришло сообщение якобы от ректора, в котором говорилось, что ему следует ожидать письма от министра науки и высшего образования РФ. Через несколько часов «заместитель министра» написал и предупредил, что мошенники хотят получить доступ к данным преподавателя, поэтому для безопасности ему назначат некоего куратора из ФСБ. По традиционной схеме мошенников для сохранности денег их нужно было обналичить.

В конечном итоге наивный мужчина не только отправил свои деньги мошенникам, но и чуть было не взял кредит на полтора миллиона рублей. Остановил преподавателя его брат, вместе они отменили заявку на выдачу кредита и обратились в полицию. Следствие возбудило уголовное дело.

Ранее Mkset сообщал, что телефонный мошенник из Днепра пытался «развести» сотрудницу регионального Минкульта, убеждая, что на нее оформляется кредит, и требовал срочно оформить заем в банке на сумму 500 тысяч рублей. Гражданин Украины притворялся «сотрудником службы безопасности банка» и активно и настойчиво звонил женщине, внушая ей угрозы. Женщина поддалась на манипуляции и действительно отправилась в банк, однако кредит ей не одобрили. Вскоре она догадалась, что чуть не стала жертвой мошенников и пошла в полицию.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Бетон и деградация: уфимцы протестуют против вырубки Кошкиного леса
Сегодня, 11:16
Стало известно, кто устранит дефекты на скандальной Зининской развязке
Сегодня, 10:52
Будет ли салют в День республики 11 октября 2023 года в Уфе?
Сегодня, 03:25
Роспотребнадзор сделал важное заявление о заболеваниях жителей Башкирии
Сегодня, 09:46
Врачам в Башкирии будут выплачивать миллионы: кто подпадает под условия
Сегодня, 09:30
Дожди и туманы накроют Башкирию уже на днях
Сегодня, 09:27