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Сотрудница Минкульта Башкирии едва не стала жертвой телефонных мошенников

«По лямчику рублей»: телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы

4 октября 2023, 07:52
Фото: Midjourney

Сотрудница Минкульта Башкирии едва не стала жертвой телефонных мошенников

На манипуляции телефонного мошенника из Днепра едва не поддалась сотрудница Минкульта из Уфы. В какой-то момент женщина заподозрила неладное и обратилась к сотрудникам полиции, которые и узнали много нового о мошенническом промысле из первых уст.

По информации телеграм-канала SHOT, телефонный мошенник из Днепра звонил сотруднице регионального Минкульта, пытаясь убедить её в том, что на неё оформляют кредит, в связи с чем её необходимо срочно оформить заём в банке на 500 тыс. руб. Гражданин Украины представлялся «сотрудником службы безопасности банка», активно звонил женщине и всячески ей угрожал.

Женщина поддалась на манипуляции и действительно отправилась в банк, однако кредит ей не одобрили. Вскоре она догадалась, что чуть не стала жертвой мошенников и пошла в полицию. Полицейские, в свою очередь, побеседовали с телефонным мошенником и выяснили ряд интересных деталей о его ремесле.

Видео: Midjourney

К примеру, в каждом офисе телефонных мошенников, которых в Днепре, по его словам, насчитывается около трех тысяч, работает в среднем по 200 человек. Каждый из них, как утверждает мужчина, якобы ежедневно разводит своих жертв примерно на миллион рублей.

#Общество#Видео#Мошенничество#Полиция#Мошенники#Минкультуры#Полицейские#Телефон#Азамат Нухов
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