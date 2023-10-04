«По лямчику рублей»: телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы

Женщина поддалась на манипуляции и действительно отправилась в банк, однако кредит ей не одобрили. Вскоре она догадалась, что чуть не стала жертвой мошенников и пошла в полицию. Полицейские, в свою очередь, побеседовали с телефонным мошенником и выяснили ряд интересных деталей о его ремесле.