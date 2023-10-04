«По лямчику рублей»: телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
По информации телеграм-канала SHOT, телефонный мошенник из Днепра звонил сотруднице регионального Минкульта, пытаясь убедить её в том, что на неё оформляют кредит, в связи с чем её необходимо срочно оформить заём в банке на 500 тыс. руб. Гражданин Украины представлялся «сотрудником службы безопасности банка», активно звонил женщине и всячески ей угрожал.
Женщина поддалась на манипуляции и действительно отправилась в банк, однако кредит ей не одобрили. Вскоре она догадалась, что чуть не стала жертвой мошенников и пошла в полицию. Полицейские, в свою очередь, побеседовали с телефонным мошенником и выяснили ряд интересных деталей о его ремесле.
К примеру, в каждом офисе телефонных мошенников, которых в Днепре, по его словам, насчитывается около трех тысяч, работает в среднем по 200 человек. Каждый из них, как утверждает мужчина, якобы ежедневно разводит своих жертв примерно на миллион рублей.