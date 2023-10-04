Минтруд хочет отменить решение о повышении прожиточного минимума в Башкирии

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:46
Министерство семьи, труда и социальной защиты предлагает изменить сумму прожиточного минимума в 2024 году. Прошлое постановление правительство от 8 сентября придётся отменить.
По новому проекту прожиточный минимум для трудоспособного населения должен составлять 14 тысяч 991 рубль, для детей — 13 340 рублей, для пенсионеров — 12 530 рублей. Планируется, что такие показатели будут действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Сейчас по данным центра социальной поддержки прожиточный минимум составляет 12 650 рублей, для трудоспособного населения — 13 789 рублей.
В сентябре республиканские власти собирались поднять с начала нового года прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он составил бы 14 798 рублей, а в среднем на душу населения — 13 576 рублей. Однако проект нового постановления, предложенный министерством труда, должен отменить постановление от 8 сентября.
В ведомстве нам сообщили, что изменения связаны с тем, что поменялся прогноз министерства экономического развития России о положении в стране в наступающем году. Прожиточный минимум на будущий год всегда устанавливается в зависимости от этих прогнозов.