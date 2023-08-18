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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Стало известно, насколько повысится прожиточный минимум в Башкирии

Стало известно, насколько повысится прожиточный минимум в Башкирии

18 августа 2023, 13:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В Башкирии предложили увеличить прожиточный минимум на 7,3%. Об этом сообщили на сайте министерства семьи, труда и социальной защиты.

В 2024 году власти Башкирии предлагают повысить прожиточный минимум для жителей региона. Для трудоспособного населения, как следует из постановления, новый индекс составит 14 798 ₽, для детей — 13 169 ₽, для граждан пенсионного возраста — 12 470 руб.

Напоминаем, что нынешняя сумма прожиточного минимума в республике составляет 13 789 рублей для трудоспособного населения, 12 271 рублей для детей и 11 990 рублей для пенсионеров.

Из этого следует, что прожиточный минимум для определённых категорий граждан повысится от 4% до 7,3%.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Прожиточный минимум#Башкирия
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