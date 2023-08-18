Стало известно, насколько повысится прожиточный минимум в Башкирии

В 2024 году власти Башкирии предлагают повысить прожиточный минимум для жителей региона. Для трудоспособного населения, как следует из постановления, новый индекс составит 14 798 ₽, для детей — 13 169 ₽, для граждан пенсионного возраста — 12 470 руб.