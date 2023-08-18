Стало известно, насколько повысится прожиточный минимум в Башкирии

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В 2024 году власти Башкирии предлагают повысить прожиточный минимум для жителей региона. Для трудоспособного населения, как следует из постановления, новый индекс составит 14 798 ₽, для детей — 13 169 ₽, для граждан пенсионного возраста — 12 470 руб.
Напоминаем, что нынешняя сумма прожиточного минимума в республике составляет 13 789 рублей для трудоспособного населения, 12 271 рублей для детей и 11 990 рублей для пенсионеров.
Из этого следует, что прожиточный минимум для определённых категорий граждан повысится от 4% до 7,3%.