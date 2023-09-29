МЧС заявило о полной ликвидации пожара на базе отдыха «Лукоморье» под Уфой

Сегодня ночью, в 00.03, пожар на базе отдыха «Лукоморье» в селе Михайловка, расположенном под Уфой, был полностью устранен, сообщается «Башинформ». В настоящее время на месте происшествия находится только одна пожарная бригада на дежурстве.