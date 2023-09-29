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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:30

МЧС заявило о полной ликвидации пожара на базе отдыха «Лукоморье» под Уфой

МЧС заявило о полной ликвидации пожара на базе отдыха «Лукоморье» под Уфой

29 сентября 2023, 05:17
Фото: 1MI
Известно, что работа пожарной бригады продолжается.

Сегодня ночью, в 00.03, пожар на базе отдыха «Лукоморье» в селе Михайловка, расположенном под Уфой, был полностью устранен, сообщается «Башинформ». В настоящее время на месте происшествия находится только одна пожарная бригада на дежурстве.

Напомним, что вчера, 28 сентября, вспыхнули здания базы отдыха «Лукоморье». Были задействованы пожарные стволы и проведено охлаждение близлежащих строений. Пожар уничтожил баню и административное здание с пристроем. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

#Происшествия#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Ликвидация пожара#Лукоморье
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