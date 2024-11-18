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Ликвидация пожара

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Названа причина пожара в школе №35 в Уфе
18 ноября, 08:02
Вредная привычка забрала жизнь мужчины из Белебея
18 ноября, 07:00
В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе
18 ноября, 06:35
Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии
4 ноября, 07:59
Многодетная семья стала бездомной в Уфе
1 октября, 11:27
Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
30 сентября, 06:29
В Уфе сгорела коммуналка
4 сентября, 05:44
В Башкирии в пожаре погиб мужчина 1964 года рождения
Подробности сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
24 марта, 15:19
2023
«Уже 5 часов»: серьезный пожар произошел в Уфе утром 10 декабря
Сотрудники МЧС борются с огнём в 30 градусный мороз. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по РБ
10 декабря 2023, 08:39
В Уфе загорелась фура перевозившая взрывоопасный груз
Видео ужасного пожара попало в соцсети.
10 декабря 2023, 07:27
В Башкирии 31-летний мужчина оказался в реанимации после пожара в жилом доме
Дознаватель МЧС России выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ
26 ноября 2023, 11:42
Беспроводные наушники привели к пожару в многодетной семье в Башкирии
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии
21 ноября 2023, 07:56
В Башкирии мужчина погиб в горящей газели
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии
21 ноября 2023, 03:23
Пожар в деревянном доме в Уфе унес жизнь мужчины
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
17 ноября 2023, 04:29
МЧС заявило о полной ликвидации пожара на базе отдыха «Лукоморье» под Уфой
29 сентября 2023, 05:17
Пожар возле жилых домов в лесном массиве в Уфе: первые подробности
Сообщение о пожаре поступило МЧС по Башкирии сегодня утром. На место выехали пожарные.
16 августа 2023, 08:25

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