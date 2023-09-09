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В Башкирии простились погибшим в ходе СВО Анваром Султановым

В Башкирии простились погибшим в ходе СВО Анваром Султановым

9 сентября 2023, 04:30
Фото: mechetly.bashkortostan.ru
Об этом сообщает администрация Мечетлинского района.

Накануне, 7 сентября, в Мечетлинском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Анваром Султановым.

Как сообщает пресс-служба администрации Мечетлинского района, в декабре 2020 года мужчина был призван в армию РФ, после чего заключил контракт и проходил службу в качестве огнеметчика.

— 27 февраля 2022 года, выполняя боевое задание в районе специальной военной операции, погиб, до конца оставаясь верным военной присяге, — сообщили в администрации района.

Посмертно Анвар Султанов был награжден орденом генерала Шаймуратова.

#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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