В Башкирии простились погибшим в ходе СВО Анваром Султановым

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:33
Накануне, 7 сентября, в Мечетлинском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Анваром Султановым.
Как сообщает пресс-служба администрации Мечетлинского района, в декабре 2020 года мужчина был призван в армию РФ, после чего заключил контракт и проходил службу в качестве огнеметчика.
— 27 февраля 2022 года, выполняя боевое задание в районе специальной военной операции, погиб, до конца оставаясь верным военной присяге, — сообщили в администрации района.
Посмертно Анвар Султанов был награжден орденом генерала Шаймуратова.