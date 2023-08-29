ТОП-5 рисков при покупке квартиры на вторичном рынке

Правда и это не может дать 100% гарантии, что вашу сделку не смогут оспорить. Например, по законодательству РФ если бывшего собственника признают банкротом в течение 3 лет после продажи недвижимости, а его кредиторы смогут доказать, что сделка по продаже проводилась с целью сокрытия имущества от уплаты долгов, то суд может признать такую сделку ничтожной и аннулировать. Чаще всего такое бывает в случае покупки недвижимости у родственников, так как считается, что вы не могли не знать о их финансовых проблемах. Чтобы более-менее себя обезопасить эксперт советует включить в договор купли-продажи пункт о том, что продавец гарантирует отсутствие у него финансовой несостоятельности и намерений причинить вред иным лицам. А также зафиксировать факт передачи денег. Это может быть перевод денежных средств на банковский счёт, где в назначении платежа будет указано за что и по какому договору осуществляется платёж. Либо составить акт приёма-передачи денежных средств. Но в этом случае вам будет необходимо подтвердить, что на тот момент у вас была необходимая сумма. При этом суд относится очень критично к договорам займа у физических лиц. Идеальный вариант для подтверждения платёжеспособности: справка о доходах по форме 2-НДФЛ или 3-НДФЛ; свидетельство о праве на наследство, подтверждающее получение денег; договор купли-продажи и доказательства о расчетах по сделке в случае продажи имущества для покупки квартиры; кредитный договор или договор ипотеки; банковская выписка о состоянии счета на дату сделки и проч.