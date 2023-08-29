ТОП-5 рисков при покупке квартиры на вторичном рынке

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Подтверждают это и данные аналитики Авито. Недвижимость, где говорится, что несмотря на период отпусков, спрос в июле вырос на 23%, а вот экспозиция доступных предложений по продаже увеличилась всего на 12%.
Всё это ведёт не только к дефициту квадратных метров в продаже, но и к ускорению принятия решения о покупке из-за страха не успеть. И если со строящейся недвижимостью всё понятно, тут главное выбрать надёжного застройщика, а государство проконтролирует успешное завершение вашей сделки. То как быть, если у вас нет возможности ждать, пока достроится дом, и переезжать нужно сейчас? В голове сразу рождается много вопросов и страхов. Искать самостоятельно или обратиться в агентство? Какие могут быть риски при покупке «вторичного» жилья? Ну и, конечно, на что обратить внимание, чтобы выгодная на первый взгляд сделка впоследствии не привела к потере денег, нервов и приобретённой недвижимости? Разобраться в этих вопросах нам помогли сотрудники крупнейшего застройщика загородной недвижимости в РБ, ГК «Жилой Квартал».
— Покупка недвижимости это не только приятное приобретение, но и ответственный шаг. Если вы покупаете квартиру на «вторичном» рынке, то она в любом случае имеет историю, и в практике встречаются случаи, когда сделку признают недействительной, а покупатель остаётся и без квартиры, и без денег. Главные риски — это появление неучтённых наследников или собственников, которые не согласны с продажей, признание продавца банкротом, признание владельца недееспособным в период проведения сделки, приобретение квартиры, купленной с использованием мат. капитала, а также покупка квартиры проданной по доверенности. — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
Как отметила Лира Рахимьяновна, крайне важно перед совершением сделки тщательно изучить все документы. Паспорт и документ-основание права собственности (договор купли-продажи, право на наследство, ДДУ, договор приватизации и т. д.). Доверенность, при этом просите личное подтверждение согласия на продажу от собственника в день сделки, например, по видеосвязи. Также запросите у продавца выписку из ЕГРН, так как она отражает всех собственников, кто, в какой период и на каком основании владел квартирой. И подтверждение об отсутствии у продавца долговых обязательств и исков о признании его банкротом. Также обратите внимание на соответствие плана БТИ и текущего планировочного решения покупаемой квартиры. А если одним из собственников является несовершеннолетний, то обязательно должно быть разрешение органов опеки и попечительства.
— Но так как большинство людей чаще всего не имеют опыта в сделках такого рода, при самостоятельной покупке могут не учесть важные моменты при выборе и оформлении квартиры, поэтому большинство обращаются в агентства недвижимости. Сотрудники которых помогают проверить чистоту намерений продавца и законность его права на сделку, а также помогают правильно составить пакет документов. — дополнила Лира Ахметова.
Правда и это не может дать 100% гарантии, что вашу сделку не смогут оспорить. Например, по законодательству РФ если бывшего собственника признают банкротом в течение 3 лет после продажи недвижимости, а его кредиторы смогут доказать, что сделка по продаже проводилась с целью сокрытия имущества от уплаты долгов, то суд может признать такую сделку ничтожной и аннулировать. Чаще всего такое бывает в случае покупки недвижимости у родственников, так как считается, что вы не могли не знать о их финансовых проблемах. Чтобы более-менее себя обезопасить эксперт советует включить в договор купли-продажи пункт о том, что продавец гарантирует отсутствие у него финансовой несостоятельности и намерений причинить вред иным лицам. А также зафиксировать факт передачи денег. Это может быть перевод денежных средств на банковский счёт, где в назначении платежа будет указано за что и по какому договору осуществляется платёж. Либо составить акт приёма-передачи денежных средств. Но в этом случае вам будет необходимо подтвердить, что на тот момент у вас была необходимая сумма. При этом суд относится очень критично к договорам займа у физических лиц. Идеальный вариант для подтверждения платёжеспособности: справка о доходах по форме 2-НДФЛ или 3-НДФЛ; свидетельство о праве на наследство, подтверждающее получение денег; договор купли-продажи и доказательства о расчетах по сделке в случае продажи имущества для покупки квартиры; кредитный договор или договор ипотеки; банковская выписка о состоянии счета на дату сделки и проч.
— Но есть и вариант с полной безопасностью сделки — это покупка квартиры в сданном в эксплуатацию доме от застройщика. Да, конечно, таких вариантов на рынке не так много, так как большинство квартир в новостройках распродаётся ещё на этапе строительства, но бывают случаи, когда застройщик принимает решение часть квартир вывести на продажу после сдачи дома. Например, мы решили разнообразить предложение для своих покупателей по ЖК «Михайловка Green Place». И на сегодняшний день, там можно купить квартиру, как в строящемся литере №303, так в уже готовых литерах №15. В квартирах осуществлена предчистовая отделка: проведена электрика, оштукатурены стены, на полу — финишная стяжка. Это значит, что вся «грязная» работа позади — вам останется только реализовать любые свои дизайнерские решения, выбрав покрытия стен, пола и сантехнику. К тому же при выборе этого варианта, вы получаете не только юридическую безопасность и квартиру в новом комфортабельном доме, но и возможность оформить ипотеку на льготных условиях, например, «Семейную ипотеку» со ставкой от 4%. Чего не получится при выборе «вторичного» жилья от физ. лица, где ставки на сегодняшний день составляют в среднем 15% годовых. — обратила внимание Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что ЖК «Михайловка Green Place» — это комфортабельный жилой комплекс от крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».
До остановки всего 2-3 минуты неторопливым шагом. А доехать до города на автомобиле можно в среднем за 15-20 минут. При этом важно отметить, что трасса находится в отдалении, а рядом нет никаких вредных производств, что говорит о хорошей экологии.
И кстати, учёные доказали, что созерцание красивых пейзажей может продлить жизнь на 5 лет. А посмотреть тут есть на, что: огромная лесная территория, чистый воздух, озеро с большим песчаным пляжем, уютные улицы, магазины, кафе, школа и детский сад в нескольких шагах от дома — приезжая в это атмосферное место, понимаешь, что здесь хочется жить.
ЖК «Михайловка Green Place» — это, пожалуй, лучшее место для комфортной жизни в тихом и уютном пригороде, общения с близкими и прогулок на природе.
Справка о компании: ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 22 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.