Лесной пожар обнаружили в полутора километрах от деревни в Башкирии

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Сообщается, что трава загорелась вечером в пятницу, 10 июля, на расстоянии 1.5 км от д. Сысканово в Сахаевском сельсовете Кармаскалинского района. К моменту прибытия первого подразделения МЧС горение травы наблюдалось на площади 10 га.
Отмечается, что на на место направлены силы и средства МЧС России, ДПК Карламанского, Сахаевского и Прибельского с/с. Погибших и пострадавших нет.
— Приняты все необходимые меры для прекращения дальнейшего распространения пожара. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливается. Работает дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Дюртюлинском районе республики загорелась трава на площади 8 га. На тушение огня был направлен вертолет госкомитета РБ по ЧС.