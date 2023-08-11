Лесной пожар обнаружили в полутора километрах от деревни в Башкирии

Сообщается, что трава загорелась вечером в пятницу, 10 июля, на расстоянии 1.5 км от д. Сысканово в Сахаевском сельсовете Кармаскалинского района. К моменту прибытия первого подразделения МЧС горение травы наблюдалось на площади 10 га.