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Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Лесной пожар обнаружили в полутора километрах от деревни в Башкирии

Лесной пожар обнаружили в полутора километрах от деревни в Башкирии

11 августа 2023, 03:31
Фото: 1MI
Ситуацию с возгоранием прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ

Сообщается, что трава загорелась вечером в пятницу, 10 июля, на расстоянии 1.5 км от д. Сысканово в Сахаевском сельсовете Кармаскалинского района. К моменту прибытия первого подразделения МЧС горение травы наблюдалось на площади 10 га.

Отмечается, что на на место направлены силы и средства МЧС России, ДПК Карламанского, Сахаевского и Прибельского с/с. Погибших и пострадавших нет.

— Приняты все необходимые меры для прекращения дальнейшего распространения пожара. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливается. Работает дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Дюртюлинском районе республики загорелась трава на площади 8 га. На тушение огня был направлен вертолет госкомитета РБ по ЧС.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Пожар#Лесные пожары#МЧС
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