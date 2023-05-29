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Вертолёт привлекли для тушения природного пожара в Башкирии

29 мая 2023, 04:43
Фото: 1MI
Сухая трава на площади порядка 8 га загорелась ранее в Дюртюлинском районе республики, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Сухая трава загорелась 28 мая неподалеку от деревни Новобиктово в Дюртюлинском районе республики. Площадь горения составила порядка 8 га.

«На месте работают силы и средства МЧС России, добровольных пожарных команд и местное население. В тушении задействовано пять автоцистерн. Направлен вертолет госкомитета РБ по ЧС», — прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, ранее в Башкирии были ликвидированы два крупных лесных пожара, возникших ранее на территории Учалинского района. Общая площадь пожаров превышала 310 га. Также ранее сухая трава загорелась сегодня в Краснокамском районе республики на площади около 10 га. В тушении огня принимали участие 19 человек и 7 единиц техники, в том числе поливомоечные машины муниципалитета. Помимо этого крупный к тушению огня был привлечен вертолет, сбросивший порядка 29 тонн воды.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Новости Башкирии#Пожар
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