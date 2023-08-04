mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Изображение материала

Назван размер средней зарплаты в Башкирии в 2023 году

4 августа 2023, 08:40
Фото: 1MI

Размер средней зарплаты в Башкирии в 2023 году составил более 56 тысяч рублей

Данные статистики по итогам пяти первых месяцев года озвучили в Башстате

Так, по данным Башстата, в мае этого года размер средней зарплаты в Башкирии составил 56 845 рублей. Отмечается, что размер заработной платы в регионе, таким образом, вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статистики, по итогам пяти первых месяцев 2023 года размер средней заработной платы в регионе составил 52 768 рублей. Помимо этого в Башкирии на 12,1% вырос размер реальной зарплаты.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Экономика#Новости экономики#Зарплата#Зарплаты#Минимальная зарплата
Подпишитесь
Пляжный отдых в Башкирии: рассказываем куда сбежать от палящего солнца
Сегодня, 05:19
«Беззаконие и бездействие»: жители деревни в Башкирии уже 100 лет живут без дороги
Вчера, 12:08
«Он как Салават Юлаев»: брат дезертира с гранатой из Уфы объяснил его поступок
Вчера, 11:19
Радий Хабиров озвучил новое решение по строительству мечети Ар-Рахим в Уфе
Вчера, 10:53
В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова
Вчера, 09:44
Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы
2 августа, 05:03