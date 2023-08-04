Назван размер средней зарплаты в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Так, по данным Башстата, в мае этого года размер средней зарплаты в Башкирии составил 56 845 рублей. Отмечается, что размер заработной платы в регионе, таким образом, вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным статистики, по итогам пяти первых месяцев 2023 года размер средней заработной платы в регионе составил 52 768 рублей. Помимо этого в Башкирии на 12,1% вырос размер реальной зарплаты.