mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Изображение материала

В Уфу вернется аномальная жара

3 августа 2023, 05:26
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о погоде на 5 и 6 августа в Уфе

Значительное потепление ожидается уже в эти выходные, сообщают синоптики.

В ближайшие выходные в столице Башкирии синоптики сервиса Gismeteo прогнозируют жаркую и временами ясную погода.

Так, в субботу, 5 августа, температура воздуха днем поднимется до +30 градусов, а в вечернее время спадает до +28 градусов. День обещает быть солнечным.

Однако уже на следующий день, 6 августа, в Уфу придут кратковременные дожди. Осадки выпадут в 11:00 и в 17:00, предполагают синоптики. Между тем, температура воздуха в этот день максимально поднимется до +30 градусов.

#Элина Сайфранова#Погода#Новости Уфы#Аномальная жара#Жара
Подпишитесь
В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова
Сегодня, 09:44
«Дезертир с гранатой»: что произошло второго августа на Нагаевском шоссе в Уфе
Вчера, 14:03
Самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя
Сегодня, 08:30
Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы
Вчера, 05:03
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
31 июля, 04:00