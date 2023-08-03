В Уфу вернется аномальная жара

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В ближайшие выходные в столице Башкирии синоптики сервиса Gismeteo прогнозируют жаркую и временами ясную погода.
Так, в субботу, 5 августа, температура воздуха днем поднимется до +30 градусов, а в вечернее время спадает до +28 градусов. День обещает быть солнечным.
Однако уже на следующий день, 6 августа, в Уфу придут кратковременные дожди. Осадки выпадут в 11:00 и в 17:00, предполагают синоптики. Между тем, температура воздуха в этот день максимально поднимется до +30 градусов.