«Беззаконие и бездействие»: жители деревни в Башкирии уже 100 лет живут без дороги

Местные жители публикуют в соцсетях фото дороги, которая буквально представляет из себя песчано-землянистую насыпь с глубокими колеями, в которых отчетливо видны следы шин большегрузов, с десятками выбоинами, колдобинами и рытвинами по всей длине «дороги». Жители упрекают в бездействии администрацию и «Башкиравтодор», заявляя, что здесь с трудом проезжают грузовые машины, для легковых же авто поездка по этой дороге и вовсе может закончиться плачевно. Но даже это, по словам местных, меркнет на фоне того, в какое состояние дорога приходит в осенне-весенний период. Обильные осадки размывают почву и дорога превращается в непролазное месиво грязи.