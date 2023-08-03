mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Изображение материала

«Беззаконие и бездействие»: жители деревни в Башкирии уже 100 лет живут без дороги

3 августа 2023, 12:08
Фото: Уядыбыш// VK.com
Жители деревни Уядыбыш с самого момента её основания живут без дороги, они неоднократно обращались по этому поводу в различные инстанции и вот наконец им сообщили, что ремонт запланирован на 2023 год — к столетию деревни, но тут выяснилось, что у управления дорожного хозяйства таких планов нет.

В электронную приёмную органов власти республики поступило обращение от жителей деревни Уядыбыш Татышлинского района. В этом году жители деревни празднуют столетний юбилей населенного пункта, однако особой радости по этому поводу жители не испытывают. Дело в том, что с самого момента основания и до сегодняшнего дня в деревне нет дороги. «Столетнее бездорожье» — так с горькой иронией отзываются жители деревни о ситуации.

Местные жители публикуют в соцсетях фото дороги, которая буквально представляет из себя песчано-землянистую насыпь с глубокими колеями, в которых отчетливо видны следы шин большегрузов, с десятками выбоинами, колдобинами и рытвинами по всей длине «дороги». Жители упрекают в бездействии администрацию и «Башкиравтодор», заявляя, что здесь с трудом проезжают грузовые машины, для легковых же авто поездка по этой дороге и вовсе может закончиться плачевно. Но даже это, по словам местных, меркнет на фоне того, в какое состояние дорога приходит в осенне-весенний период. Обильные осадки размывают почву и дорога превращается в непролазное месиво грязи.

Проехать здесь можно разве что на бронетехнике Проехать здесь можно разве что на бронетехнике
Проехать здесь можно разве что на бронетехнике
Фото: Электронная приемная органов власти РБ
— Сколько себя помню так по этой грязи ходили, страшно вспоминать всю дорогу. 2 года по колено в грязи, — вспоминает одно из местных жительниц.

По словам местной жительницы Лилианны Н., о плачевном состоянии дороги в деревне жители заявляли неоднократно, однако никаких изменений вопреки многочисленным жалобам в деревне не происходит. Капитальный ремонт дороги с щебеночным покрытием якобы был запланирован здесь в 2023 году, аккурат к юбилею деревни, но вот: близится к концу третий квартал года, а никаких подвижек в этом деле как не было, так и нет.

За разъяснениями Лилианна обратилась в администрацию Татышлинского района, в частности, женщину интересовало, когда же все-таки начнется ремонт дороги. В администрации же заявили, что строительство дороги капиталоемкий процесс и в Управлении дорожным хозяйством республики на это планов нет, также еще они учитывают целесообразность проекта. Лилианна от такого ответа пришла в недоумение.

Жители деревни беспокоятся, что в случае ЧП скорая и пожарные просто не смогут добраться у пункту назначения по этой дороге Жители деревни беспокоятся, что в случае ЧП скорая и пожарные просто не смогут добраться у пункту назначения по этой дороге
Жители деревни беспокоятся, что в случае ЧП скорая и пожарные просто не смогут добраться у пункту назначения по этой дороге
Фото: Электронная приемная органов власти РБ
 — В чем может состоять целесообразность проекта? В том что народ в деревне погибает зная, что помощи не будет? В том что в этих местах застревает и ломается техника которая предназначена для бездорожья, а так же снегоуборочная машина? В том что администрация деревню в осенне-весенний период не посещает, и не в курсе что приходится преодолевать жителям деревни чтобы доехать или дойти до райцентра, а потом еще обратно с продуктами и лекарствами на жизнь? А что делать двум людям с ограниченными возможностями так же проживающими в деревне? — задается вопросами местная жительница.

Как рассказывает Лилианна, в строительство дороги выставлено на аукцион — власти обещали, что на столетие деревни здесь наконец появится дорога. Однако, как выяснилось, в региональном управлении дорожного хозяйства об этом ничего не знают. Также, с её слов, в деревне были выкопаны трубы длиной в несколько км, якобы деньги за эти трубы пойдут на строительство дороги

Такое осилить не каждый внедорожник...Такое осилить не каждый внедорожник...
Такое осилить не каждый внедорожник...
Фото: Электронная приемная органов власти РБ
— Они собираются ждать пока дороги никому не понадобятся? Это беззаконие и бездействие местных властей. От имени всех жителей деревни очень просим Вас разобраться в этом вопросе, — просит Лилианна.

Mkset направил редакционные запросы в администрацию Татышлинского района и управление дорожного хозяйства РБ с просьбой прокомментировать ситуацию с дорогой в деревне Уядыбыш. Мы опубликуем ответы сразу после получения.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Дороги#Транспорт#Автомобиль#Региональные органы власти#Власть
Подпишитесь
«Он как Салават Юлаев»: брат дезертира с гранатой из Уфы объяснил его поступок
Сегодня, 11:19
Радий Хабиров озвучил новое решение по строительству мечети Ар-Рахим в Уфе
Сегодня, 10:53
В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова
Сегодня, 09:44
Самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя
Сегодня, 08:30
Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы
Вчера, 05:03