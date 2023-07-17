«Натуральные барыги»: Хабирову рассказали ужасы о святых местах в Красноусольском

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
На странице в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова появился развернутый комментарий от Алии Г. Женщина решила посетить один из курортов Башкирии Красноусольский, где в том числе добывают одну из самых популярных минеральных вод в республике.
Однако первое, с чем женщина столкнулась в Красноусольском, стало разочарование. По ее мнению, курортом Красноусольский тяжело назвать, а по прибытию туда появляется ощущение, что человек попал в прошлое.
— Никакой инфраструктуры нет. Все старое, грязное, все сломанное, зато деньги гребут нормально, — возмутилась Алия Г.
Женщине не понравилось то, что за въезд нужно заплатить, и уже после этой оплаты, с ее слов, посетителей встречают торговцы, в том числе церковной атрибутикой. Отметим, что на территории курорта есть грот, который считается православной святыней, также в Красноусольском находится Покровский храм и Богородице-Табынский женский монастырь.
— Продают свечи! Заметьте, приезжают в святое место! И не стыдятся! Натуральные барыги, — поражается женщина.
Также, по словам женщины, соседство с природой на курорте порой приобретает странные формы — по ее словам, рядом с местом, где посетители могут купить мороженое, «сделала свои дела корова», по словам Алии Г., это никто не спешит убирать.
Туалет в Красноусольском стоит 25 рублей, и эта цена бы устроила автора обращения, но, по ее словам, «туда невозможно зайти».
— Бассейны, где можно окунуться, это что-то. Все разваливается, в раздевалках грязно. Покушать элементарно негде сесть. Зато санаторий славится своим лечением, да туда обычные пенсионеры не попадут. Цены заоблачные, легче за границей отдохнуть, — возмутилась автор.
В пример она привела мужской монастырь, однако не назвала его. Можно предположить, что говорит она о Успенском Свято-Георгиевском мужском монастыре «Святые Кустики» в Нуримановском районе Башкирии, который называют Византией посреди башкирских лесов.
— Туда одно удовольствие ездить, глаза радуются, и не висит прейскурант, все на совесть людей, где и не жалко дать на пожертвование. Я надеюсь, Радий Фаритович, вы услышите, — написала жительница республики и получила ответ сразу от двух ведомств.
Минземимущество Башкирии пообещало запросить информацию у коллег из профильных отделов о содержании территории и инфраструктуре в санатории Красноусольском, ответ предоставят к 21 июля. Администрация Гафурийского района, где и находится курорт, сообщила примерно тоже самое, сообщив, что обращение гражданки о состоянии территории прилегающей к санаторию принято в работу, а вопрос проработают с профильными службами к 21 июля.