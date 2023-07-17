«Натуральные барыги»: Хабирову рассказали ужасы о святых местах в Красноусольском

Женщине не понравилось то, что за въезд нужно заплатить, и уже после этой оплаты, с ее слов, посетителей встречают торговцы, в том числе церковной атрибутикой. Отметим, что на территории курорта есть грот, который считается православной святыней, также в Красноусольском находится Покровский храм и Богородице-Табынский женский монастырь.