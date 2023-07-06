7 главных законов июля, которые коснутся всех жителей Башкирии

Внесем в список июльских законов и закон, вступивший в силу 24 июня, в соответствии с ним вводятся дополнительные льготы при поступлении в учебные организации для участников СВО и их детей. Льготники могут поступить на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты по результатам экзаменов, а тех студентов, которые уже обучаются на коммерческой основе в приоритетном порядке будут переводить на бюджет. Также приоритет при зачислении в государственные детские сады, школы и летние лагеря получили дети добровольцев, в том числе и погибших.