7 главных законов июля, которые коснутся всех жителей Башкирии

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
1 июля в России произошло снижение максимальной ставки по потребительским кредитам до 0,8%. Ранее она составляла 1%. Максимальное значение полной стоимости кредита или займа снилось с 365 до 292% годовых. Максимальная сумма всех платежей по кредиту или займу снизилось со 150 до 130% от суммы предоставленного займа.
С 1 июля в Башкирии как и по всей России произойдет освобождение от НДС лекарств для тяжелобольных детей, а именно такие препараты в большинстве своем являются крайне дорогостоящими, однако для части тяжелобольных пациентов они бесплатны, их закупает и оплачивает Минздрав. Напомним, в июле в Уфе начал свою работу долгожданный хоспис, где больным неизлечимыми заболеваниями взрослым и детям оказывается паллиативная помощь.
С 1 июня начнет действовать новый акциз на сахаросодержащие напитки, а это значит, что цены на сладкую газировку ощутимо вырастут. Акциз составит 7 рублей за литр, но лишь для тех напитков, в которых на 100 грамм содержится более 5 грамм сахара. То есть соки, морсы и нектары под новый акциз не попадают, а значит сохранят прежнюю стоимость.
С 1 июля назначение пенсий упростилось. Государственные и муниципальные архивы (но лишь при наличии у них документов) будут предоставлять по запросу Соцфонда сведения о человеке, которые необходимы для назначения пенсии или же доплаты к этой выплате, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Это должно сократить сроки ожидания.
С 1 июля компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или родительской платы за детский сад получат унифицированные требования от федерального центра и за ними граждане смогут обратиться через портал «Госуслуги», где можно будет получать информацию о ходе рассмотрения заявления на каждом этапе.
С 1 июля в России расширили возможности обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования. Это касается и ОСАГО, теперь осмотр транспортного средства страховщиком допускается в электронной форме, достаточно прислать фото и видеоматериалы. Помимо этого страховые компании в автоматизированном режиме начали получать информацию о ДТП и прочих страховых случаях из неких «внешних источников».
Внесем в список июльских законов и закон, вступивший в силу 24 июня, в соответствии с ним вводятся дополнительные льготы при поступлении в учебные организации для участников СВО и их детей. Льготники могут поступить на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты по результатам экзаменов, а тех студентов, которые уже обучаются на коммерческой основе в приоритетном порядке будут переводить на бюджет. Также приоритет при зачислении в государственные детские сады, школы и летние лагеря получили дети добровольцев, в том числе и погибших.