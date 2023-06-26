Закон о патриотическом воспитании молодежи приняли в Башкирии

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Депутаты Курултая пришли к выводу о необходимости законопроекта «О патриотическом воспитании в Республике Башкортостан», который содержит в себе основные цели, задачи и направления патриотического воспитания. Здесь же определены роли власти и организация деятельности. Средства на обеспечение проектов будут предоставляться из бюджетов республики, а также местных бюджетов, возможно финансирование из других источников.
Дата официального вступления закона в силу пока не назначена. Документ только сегодня был направлен на подпись главе Башкортостана.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачёва, данный законопроект послужит основой патриотического воспитания на территории республики, тем самым урегулировав работу прилегающих к нему ведомств.