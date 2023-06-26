Закон о патриотическом воспитании молодежи приняли в Башкирии

Депутаты Курултая пришли к выводу о необходимости законопроекта «О патриотическом воспитании в Республике Башкортостан», который содержит в себе основные цели, задачи и направления патриотического воспитания. Здесь же определены роли власти и организация деятельности. Средства на обеспечение проектов будут предоставляться из бюджетов республики, а также местных бюджетов, возможно финансирование из других источников.