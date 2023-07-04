Спикер Курултая Башкирии предложил взять на вооружение закон о штрафах за плевки

Спикер регионального парламента также напомнил о том, что плевки на улицах это в первую очередь вопрос эстетики, культуры и уважения к окружающим и отметил, что культурные люди не позволяют себе такого, бескультурного же человека стоит побудить задуматься над своим поведением.