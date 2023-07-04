Спикер Курултая Башкирии предложил взять на вооружение закон о штрафах за плевки

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Парламент Башкирии изучит опыт Ярославской области где ввели штрафы за плевки в общественных местах, 1500 рублей за первое нарушение и 3000 рублей за повторные плевки в общественных местах.
— Это опыт, который стоит изучить и, возможно, взять на вооружение. Инициативу ярославских депутатов считаю интересной. Есть ряд вопросов к механизму правоприменения, поэтому мы будем внимательно следить за тем, как реализуется новшество в Ярославской области, — сообщил Константин Толкачев.
Спикер регионального парламента также напомнил о том, что плевки на улицах это в первую очередь вопрос эстетики, культуры и уважения к окружающим и отметил, что культурные люди не позволяют себе такого, бескультурного же человека стоит побудить задуматься над своим поведением.
Напомнил Константин Толкачев и о существующей опасности — плевки больного человека могут быть источником инфекции. Отдельно в высказывании Толкачева сообщается, что «штрафы вводятся не ради штрафов», а ради того, чтобы закрепить в обществе определенные правила.