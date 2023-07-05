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SMS-повестка: будут ли жителей Башкирии оповещать о призыве по мобилизации по-новому

5 июля 2023, 10:53
Фото: 1MI

С 1 октября жители Башкирии будут получать повестки на Госуслуги и привязанный к ним

Переход на новую систему постепенно начнется уже нынешней осенью.

Как и сообщалось ранее руководством Минобороны и Минцифры России, к 1 октября жителей страны начнут оповещать о призыве в армию посредством сообщения на портале «Госуслуги» — смс будет дублироваться на номер сотового телефона, подключенный к аккаунту на «Госуслугах».

Если у призванного гражданина по какой-то причине нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит повестку традиционным способом — и электронные, и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. С 1 октября 2023 года жителям Башкирии начнут приходить повестки в электронном виде, известно, что Министерство обороны РФ прибегает к нововведениям «для сокращения времени уведомления граждан во время мобилизации и повышения общей эффективности процесса».

Сам закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках о призыве на военную службу через платформу государственных услуг или другие соответствующие информационные системы вступил в силу еще в середине весны. Однако «отсрочку» повестки в СМС и на «Госуслугах» получили из-за того, что в Минцифры сообщили о готовности реализовать данную инициативу лишь к осени.

Между тем Россия может полностью перейти на систему онлайн-повесток менее чем через два года, к 2025 году. Внедрение системы начнется уже в следующем году, но уже с ближайшего осеннего призыва-2023 через государственные службы будут рассылаться электронные повестки.

Какими будут электронные повестки у жителей Башкирии, которые пришлют уже этой весной
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#СВО
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