SMS-повестка: будут ли жителей Башкирии оповещать о призыве по мобилизации по-новому

Сам закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках о призыве на военную службу через платформу государственных услуг или другие соответствующие информационные системы вступил в силу еще в середине весны. Однако «отсрочку» повестки в СМС и на «Госуслугах» получили из-за того, что в Минцифры сообщили о готовности реализовать данную инициативу лишь к осени.