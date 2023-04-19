Какими будут электронные повестки у жителей Башкирии, которые пришлют уже этой весной

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
На федеральном уровне появились очередные важные новости о электронных повестках, которые уже вскоре начнут приходить гражданам России и в том числе жителям Башкирии. Однако электронные повестки полученные нынешней весной не будут иметь юридической силы, об этом Санкт-Петербургскому изданию Фонтанка рассказал глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Сообщается, что рассылка повесток весной 2023 года будет проходить лишь в тестовом режиме, чтобы апробировать систему и увидеть, доходят они или нет.
Также издание напоминает о том, что в Генштабе ВС РФ накануне сообщили, что «веерных» рассылок гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет. Вскоре в Минцифры уточнили, что сейчас оснований, как впрочем и технической возможности, для рассылки повесток через «Госуслуги» нет, а отладить систему получится только к осени нынешнего года.