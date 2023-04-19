Какими будут электронные повестки у жителей Башкирии, которые пришлют уже этой весной

Также издание напоминает о том, что в Генштабе ВС РФ накануне сообщили, что «веерных» рассылок гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет. Вскоре в Минцифры уточнили, что сейчас оснований, как впрочем и технической возможности, для рассылки повесток через «Госуслуги» нет, а отладить систему получится только к осени нынешнего года.