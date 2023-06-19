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Царит паника: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

19 июня 2023, 17:38
Фото: 1MI

Дали только воду: жители Башкирии пожаловались на долгую задержку рейса до Сочи

О происходящем сообщают пассажиры. Рейс авиакомпании «Победа» из Уфы в Сочи задержан более чем на четыре часа, следует из онлайн-табло уфимского аэропорта

Пассажиры, вылетающие из Уфы в Сочи, пожаловались на долгую задержку рейса, сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». Судя по онлайн-табло аэропорта города, рейс «Победы» задержан на 4 часа 20 минут. При этом, по словам пассажиров, при такой задержке им выдали только питьевую воду.

— В ожидании много детей, люди возмущены, — сообщает канал со ссылкой на очевидцев.

По данным Роспотребнадзора, при задержке рейса на 2 часа и более, пассажиры имеют право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. Кроме этого, авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров прохладительными напитками. При задержке рейса более 4-х часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное.

#Валерия Панаева
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