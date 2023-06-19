Царит паника: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

По данным Роспотребнадзора, при задержке рейса на 2 часа и более, пассажиры имеют право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. Кроме этого, авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров прохладительными напитками. При задержке рейса более 4-х часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное.