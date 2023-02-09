Магнитные бури в феврале и марте добавят проблем метеозависимым жителям Башкирии



Уфе, можно сказать, повезло, потому что в целом по планете магнитные бури, связанные с активностью Солнца, в феврале будут. Исследователи предупреждают, что магнитная активность по Земле будет наблюдаться с 7 по 13 февраля, то есть уже сейчас, прогнозируется подобное явление и 18 февраля. С 22 по 24 февраля и с 27 по 28 февраля геомагнитная обстановка будет неспокойной. Однако в столице Башкирии показатели магнитной активности не будут достигать значений, которые бы отразились на состоянии даже метеочувствительных людей.