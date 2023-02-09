Магнитные бури в феврале и марте добавят проблем метеозависимым жителям Башкирии

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Февраль и март и без того не самые «легкие» месяцы года - измученному зимой, авитаминозом и недостатком солнечного света организму не так уж и легко в преддверии весны, но есть и ряд других факторов, которые серьезно влияют на состояние человека. И речь не о разного рода «ретроградных меркуриях», а о вполне научном явлении — магнитной активности Земли, которая провоцирует магнитные бури. Именно они сказываются на состоянии человека отнюдь не лучшим образом.
В феврале этого года, по прогнозам метеорологов, магнитных бурь в Уфе не ожидается. Не будет в феврале наблюдаться и возбужденной магнитосферы, действие которой также может влиять на человека. До 5 марта магнитосфера в Уфе будет спокойна, однако ее незначительное возбуждение прогнозируют 6 и 7 марта. При этом назвать это магнитной бурей нельзя. До уровня слабой магнитной бури, обозначенной индексом G1, магнитная активность, к счастью, не дотянет.
Однако даже сегодня и в ближайшие дни существует хоть и небольшая, но вероятность сильной магнитной бури — 5%. Мизерная вероятность в 1% есть и у возникновения сильного магнитного шторма.
Уфе, можно сказать, повезло, потому что в целом по планете магнитные бури, связанные с активностью Солнца, в феврале будут. Исследователи предупреждают, что магнитная активность по Земле будет наблюдаться с 7 по 13 февраля, то есть уже сейчас, прогнозируется подобное явление и 18 февраля. С 22 по 24 февраля и с 27 по 28 февраля геомагнитная обстановка будет неспокойной. Однако в столице Башкирии показатели магнитной активности не будут достигать значений, которые бы отразились на состоянии даже метеочувствительных людей.
На повышенную магнитную активность Земли организм человека реагирует не самыми приятными проявлениями, которые могут казаться и признаками заболеваний. Симптомы «фонящей» магнитной активности таковы:
В эти дни и метеочувствительным людям, и тем, кто не наблюдает за собой подобных особенностей, рекомендовано бережнее относиться к себе, дозировать нагрузку, причем как физическую, так и психоэмоциональную, а также стараться не переутомляться.
Если вы ощущаете на себе воздействие метеорологических явлений и даже незначительные колебания в магнитном поле планеты, то нелишним будет придерживаться рекомендаций по облегчению состояния и предупреждению появления перечисленных выше симптомов.
В первую очередь в дни повышенной магнитной активности необходимо дать себе достаточно отдыха, хорошо выспаться и проводить время на свежем воздухе.
В такие дни, даже если не получилось выспаться, категорически не рекомендуется приводить себя в тонус с помощью кофе - вместо него предпочтение следует отдать травяному или зеленому чаю, мягкое успокаивающее, расслабляющее и даже спазмолитическое действие на организм окажет обычная аптечная ромашка, также полезно будет выпить отвар мяты или мелиссы.
Конфликты в такие периоды противопоказаны, так как негативные эмоции могут еще существеннее ударить по здоровью и без того ослабленной стихией нервной системе. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в особенности связанными с артериальным давлением, в такие периоды ни в коем случае нельзя пренебрегать назначенными врачом лекарствами и держать под рукой препараты на случай резкого ухудшения самочувствия.