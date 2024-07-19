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Прогноз магнитных бурь

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Июль 2024
Магнитные бури с 16 по 18 июля: чего ожидать жителям Уфы?
16 июля 2024, 13:05
Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?
9 июля 2024, 17:40
Атаки на горизонте: когда ожидать магнитные бури в июле 2024 года?
5 июля 2024, 13:41
Июнь 2024
Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться
28 июня 2024, 12:58
Май 2024
Магнитный шторм надвигается в конце мая: как уберечь свое здоровье
24 мая 2024, 14:50
Прогноз геомагнитных бурь на май: что ожидать и как это явление влияет на здоровье
3 мая 2024, 12:04
Декабрь 2023
Сильная магнитная буря накроет жителей Башкирии: названы конкретные даты
Действие бури начнется 27 декабря и будет продолжаться от 2 до 5 дней.
26 декабря 2023, 11:14

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