Один на один с бедой: как семья участников СВО живет в вагончике в деревне под Уфой

Семья сразу двух бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, по воле судьбы лишились жилья, причем при пожаре, который бушевал у соседей. Чтобы не сгорела их квартира, пожарным пришлось полностью пролить ее водой, что привело жилье в негодность. Теперь женщины, супруга и дочери отца, и мать и сестры сына вынуждены жить во временной жилье бытовке-времянке и недоумевают где же они будут жить, когда лето подойдет к концу и наступят холода.