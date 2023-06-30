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Один на один с бедой: как семья участников СВО живет в вагончике в деревне под Уфой

30 июня 2023, 11:08
Фото: 1MI

В селе Федоровка под Уфой семья живет в вагончике, пока мужчины находятся на СВО

Семья Огарковых лишилась жилья из-за пожара у соседей, а сейчас живут во времянке и не знают где будут жить, когда придут холода. сообщил ОНФ по Башкирии 30 июня.

Семья сразу двух бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, по воле судьбы лишились жилья, причем при пожаре, который бушевал у соседей. Чтобы не сгорела их квартира, пожарным пришлось полностью пролить ее водой, что привело жилье в негодность. Теперь женщины, супруга и дочери отца, и мать и сестры сына вынуждены жить во временной жилье бытовке-времянке и недоумевают где же они будут жить, когда лето подойдет к концу и наступят холода.

— Были бы дома муж и сын, они, конечно же, проблему решили бы, не оказались бы женщины один на один со своей бедой. Но Александр и Дмитрий с 16 октября прошлого года защищают Родину в зоне СВО. Вот только их жену и маму защитить некому, — пишет на своей странице в соцсети Общероссийский Народный фронт в Башкирии.

Однако в посте сообщается, что власти в курсе тяжелой ситуации семьи сразу двух бойцов. По данным ОНФ по Башкирии глава администрации Уфы и обещал помочь, однако по словам женщин пока что выражается лишь в словах.

Если же говорить о помощи, которая действительно очень нужна женщинам не словесная, а юридическая, а именно с оформлением права собственности на земельный участок и дом. Народный фронт обратился в администрацию города с призывом взять ситуацию на контроль и помочь семье мобилизованных, а Mkset в свою очередь внимательно следит за событиями,.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Происшествия#Новости Уфы#Пожар
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