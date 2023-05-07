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В Башкирии полиция нашла виновницу страшного пожара в Иглино

7 мая 2023, 09:09
Фото: МЧС по Башкирии

Полиция нашла виновницу пожара в Иглино, 42-летняя женщина жгла мусор и недоглядела

Причина страшного пожара, уничтожившего несколько домов оказалась случайной, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 7 мая.

Пресс-служба МВД по Башкирии раскрыло причину пожара на улице в селе Иглино под Уфой, где вчера 6 мая сгорело сразу несколько домов. Причину пожара выясняли как дознаватели МЧС так и правоохранители. Полиция опубликовала и предварительные данные, о том, что виновницей беды стала 42-летняя сельчанка, которая пыталась жечь мусор на своем приусадебном участке, однако поднялся ветер и горящий мусор понесло по ближайшим постройкам.

— В результате начавшегося пожара сгорело несколько жилых домов и надворных построек. В настоящее время проверка продолжается по завершении которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В МВД по республике напомнили о том, что брошенный горящий окурок, непогашенный костёр или детская шалость могут привести к возгоранию лесов и населённых пунктов, в результате которого могут погибнуть люди.

Примечательно, что вчерашний пожар пришлось тушить в том числе и с воздуха, к счастью в нем никто не пострадал.

Видео: МЧС по Башкирии
В селе под Уфой горит целая улица
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#Ирина Деревянчук#Пожар#Происшествия#Новости Башкирии#Видео
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