В Башкирии полиция нашла виновницу страшного пожара в Иглино

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Пресс-служба МВД по Башкирии раскрыло причину пожара на улице в селе Иглино под Уфой, где вчера 6 мая сгорело сразу несколько домов. Причину пожара выясняли как дознаватели МЧС так и правоохранители. Полиция опубликовала и предварительные данные, о том, что виновницей беды стала 42-летняя сельчанка, которая пыталась жечь мусор на своем приусадебном участке, однако поднялся ветер и горящий мусор понесло по ближайшим постройкам.
— В результате начавшегося пожара сгорело несколько жилых домов и надворных построек. В настоящее время проверка продолжается по завершении которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
В МВД по республике напомнили о том, что брошенный горящий окурок, непогашенный костёр или детская шалость могут привести к возгоранию лесов и населённых пунктов, в результате которого могут погибнуть люди.
Примечательно, что вчерашний пожар пришлось тушить в том числе и с воздуха, к счастью в нем никто не пострадал.