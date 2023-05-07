В Башкирии полиция нашла виновницу страшного пожара в Иглино

Пресс-служба МВД по Башкирии раскрыло причину пожара на улице в селе Иглино под Уфой, где вчера 6 мая сгорело сразу несколько домов. Причину пожара выясняли как дознаватели МЧС так и правоохранители. Полиция опубликовала и предварительные данные, о том, что виновницей беды стала 42-летняя сельчанка, которая пыталась жечь мусор на своем приусадебном участке, однако поднялся ветер и горящий мусор понесло по ближайшим постройкам.