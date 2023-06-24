Что сказал Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с мятежом ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Владимир Путин днем 24 июня выступил с обращением к россиянам в связи с происходящим на юге страны «вооруженным мятежом», в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
— Обращаюсь к гражданам России, к бойцам и командирам. Сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений, — сообщил президент.
Путин сообщил, что ночью говорил с командующими всех направлений: войска сражаются героически. Он обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа и призвал к единству, консолидации и ответственности.
Путин назвал действия по расколу единства — отступничеством, а «то, с чем мы столкнулись предательством».
Президент заявил, что власти не дадут повториться расколу в России, и «мы защитим народ».
— Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание,
Вооруженные силы получили соответствующие приказы. Будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону — Владимир Путин.