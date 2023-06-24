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Что сказал Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с мятежом ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 07:29
Фото: 1MI

Владимир Путин выступил с обращением и назвал происходящее мятежом

Президент Российской Федерации выступил с обращением к гражданам в связи с вооруженным мятежом в стране 24 июня.

Владимир Путин днем 24 июня выступил с обращением к россиянам в связи с происходящим на юге страны «вооруженным мятежом», в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

— Обращаюсь к гражданам России, к бойцам и командирам. Сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений, — сообщил президент.

Путин сообщил, что ночью говорил с командующими всех направлений: войска сражаются героически. Он обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа и призвал к единству, консолидации и ответственности.

Путин назвал действия по расколу единства — отступничеством, а «то, с чем мы столкнулись предательством».

Президент заявил, что власти не дадут повториться расколу в России, и «мы защитим народ».

— Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание,
Вооруженные силы получили соответствующие приказы. Будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону — Владимир Путин.
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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео#Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
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