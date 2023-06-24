Что сказал Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с мятежом ЧВК «Вагнер»

Путин сообщил, что ночью говорил с командующими всех направлений: войска сражаются героически. Он обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа и призвал к единству, консолидации и ответственности.