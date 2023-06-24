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В каких регионах России 24 июня ввели режим контртеррористической операции

24 июня 2023, 06:50
Фото: 1MI

Москва, Московская и Воронежская области ввели режим контртеррористической операции

О введении режима КТО сообщили в национальном антитеррористическом комитете 24 июня.

К утру 24 июня стало известно о том, что в трех регионах России ввели режим контртеррористической операции (КТО). Режим КТО введен в Воронежской области, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области также введен режим контртеррористической операции.

— Ситуация находится под контролем правоохранительных органов и ФСБ, — заявил губернатор МО Андрей Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве отменены все массовые мероприятия.

В Липецкой области усилены меры безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. При этом в Краснодарском крае обстановка спокойная, дополнительные меры безопасности не вводились, сообщил региональный оперштаб.

Тем временем движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464 по 777 км, сообщил губернатор.

Кремль анонсировал обращение президента Владимира Путина. Точное время пока неизвестно.

Напомним, минувшей ночью на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа.

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