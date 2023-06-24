В каких регионах России 24 июня ввели режим контртеррористической операции

К утру 24 июня стало известно о том, что в трех регионах России ввели режим контртеррористической операции (КТО). Режим КТО введен в Воронежской области, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области также введен режим контртеррористической операции.