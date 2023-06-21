Уроженца Уфы Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Алишера Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что в нескольких своих постах он не добавил необходимые иноагентские плашки.
Протокол был составлен из-за того, что в его телеграм-канале рэпер не прикрепил соответствующую плашку к трем постам, которые содержали приветствия, радостные вопросительные выражения и просьбу посмотреть его фотографии. По мнению юристов, Моргенштерн* должен был использовать такую плашку только в постах, связанных с его политической деятельностью.
В то время как защита настаивала на том, что Моргенштерна* нельзя привлекать по статье о нарушении правил для иноагентов, поскольку он уехал из России в ноябре 2021 года, протокол указывает на то, что нарушение произошло в России. Представители Роскомнадзора ответили, что протокол составляется по месту регистрации, а каждый пост должен быть маркирован.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранных агентов.