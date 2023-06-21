Уроженца Уфы Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей

В то время как защита настаивала на том, что Моргенштерна* нельзя привлекать по статье о нарушении правил для иноагентов, поскольку он уехал из России в ноябре 2021 года, протокол указывает на то, что нарушение произошло в России. Представители Роскомнадзора ответили, что протокол составляется по месту регистрации, а каждый пост должен быть маркирован.