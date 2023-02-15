Известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* продает свой дом за 80 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Репер Моргенштерн* продает свой дом в Подмосковье за 80 миллионов рублей. Объявление о продаже дома в коттеджном поселке «Микрорайона К» (Троицк) было опубликовано на сайте агентства недвижимости.
Общая площадь двухэтажного дома 430 кв. метров, внутри всего 6 комнат и 4 санузла. К тому же на участке есть бассейн, сауна и русская парная, купель, терраса и теплый гараж. Сам дом, как уверяют в агентстве, построен по индивидуальному проекту известного архитектора в стиле хай-тек
Рассмотреть дом можно также во влогах и клипах самого Моргенштерна*. Например, на его фоне рэпер объявлял розыгрыш своего белого Мерина, там же снимался клип на трек «Cadillac», записанный совместно с Элджеем. Кроме того, два года назад он публиковал на своем YouTube-канале экскурсию по дому.
Россию Моргенштерн* покинул еще в 2021 году после того как глава СК России Алексадр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По мнению главного следователя, рэпер осуществлял продажу запрещенных веществ музыкант через социальные сети. После этого рэпер не раз анонсировал свое возвращение в России.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.