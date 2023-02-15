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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* продает свой дом за 80 миллионов рублей

15 февраля 2023, 12:11
Фото: скриншот с видео
Объявление о продаже было опубликовано на сайте агентства недвижимости.

Репер Моргенштерн* продает свой дом в Подмосковье за 80 миллионов рублей. Объявление о продаже дома в коттеджном поселке «Микрорайона К» (Троицк) было опубликовано на сайте агентства недвижимости.

Общая площадь двухэтажного дома 430 кв. метров, внутри всего 6 комнат и 4 санузла. К тому же на участке есть бассейн, сауна и русская парная, купель, терраса и теплый гараж. Сам дом, как уверяют в агентстве, построен по индивидуальному проекту известного архитектора в стиле хай-тек

Фото: ww-realty.ru

Рассмотреть дом можно также во влогах и клипах самого Моргенштерна*. Например, на его фоне рэпер объявлял розыгрыш своего белого Мерина, там же снимался клип на трек «Cadillac», записанный совместно с Элджеем. Кроме того, два года назад он публиковал на своем YouTube-канале экскурсию по дому.

Фото: скриншот с видео о розыгрыше Мерина

Россию Моргенштерн* покинул еще в 2021 году после того как глава СК России Алексадр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По мнению главного следователя, рэпер осуществлял продажу запрещенных веществ музыкант через социальные сети. После этого рэпер не раз анонсировал свое возвращение в России.

В начале июля прошлого года Моргенштерн* объявил об этом в своём телеграм-канале и добавил, что намерен посетить открытый им несколькими месяцами ранее ресторан KAIF. Однако позднее признался, что это было пиар-ход, связанным с ребрендингом его московского ресторана «KAIF Provenance». 

* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

 

#Элина Сайфранова
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