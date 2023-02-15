Известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* продает свой дом за 80 миллионов рублей

Рассмотреть дом можно также во влогах и клипах самого Моргенштерна*. Например, на его фоне рэпер объявлял розыгрыш своего белого Мерина, там же снимался клип на трек «Cadillac», записанный совместно с Элджеем. Кроме того, два года назад он публиковал на своем YouTube-канале экскурсию по дому.