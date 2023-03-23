Граффити с иноагентами Фейсом* и Моргенштерном* облили «кровью» в центре Уфы

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Граффити с изображением двух выходцев из Уфы — рэперов Face* и Моргенштерна* — облили неизвестной жидкостью красной жидкостью. Об этом сообщил корреспондент Mkset с места событий — так называемой арки Шевчука на Ленина, 20 в центре Уфы. Там же имеется и граффити с певицей Земфирой*, нарисованные портреты которой были испорчены в других местах. Судя по содержанию граффити, неизвестные вандалы, таким образом, отреагировали на недавний трек певицы.
Ранее брат участника СВО потребовал у Хабирова закрасить в Уфе граффити с Земфирой*. Мужчина, у которого, с его слов, родственники были мобилизованы и сейчас находятся на СВО, заявил, что «подобные художества» видеть ему неприятно и он считает их недопустимыми.
Отметим, что все трое уроженцев Уфы покинули страну и находятся за рубежом.
* — признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.