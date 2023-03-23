Граффити с иноагентами Фейсом* и Моргенштерном* облили «кровью» в центре Уфы

Граффити с изображением двух выходцев из Уфы — рэперов Face* и Моргенштерна* — облили неизвестной жидкостью красной жидкостью. Об этом сообщил корреспондент Mkset с места событий — так называемой арки Шевчука на Ленина, 20 в центре Уфы. Там же имеется и граффити с певицей Земфирой*, нарисованные портреты которой были испорчены в других местах. Судя по содержанию граффити, неизвестные вандалы, таким образом, отреагировали на недавний трек певицы.