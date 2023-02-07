Жизнь умирающим. Уфимский хоспис открывает выездные бригады паллиативной службы

Чудо человеку нужно всегда. А когда человек болен, причем неизлечимо, ему нужно не волшебство, а поддержка. Помощь нужна и близким, которые понимают, что каждый прожитый день - это счастье, особенно если его получилось прожить без боли и страданий. Сделать это не всегда просто, но точно можно. В скором времени в Уфе откроет двери хоспис - на самом деле, работает и развивается он и сейчас, пока его физическое здание достраивается, уже на финальной стадии. Так, скоро в Уфе будут работать специализированные выездные паллиативные службы, ведь время для паллиативных пациентов не деньги, а золото.